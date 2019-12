25-vuotiaan räppärin uskomaton tie huumekauppiaasta maailmantähdeksi – ”En ole köyhä enkä nälkäinen enää”

Kun Time-lehti julkaisi jutun uuden sukupolven tärkeimmistä vaikuttajista, kansikuvaan nousi englantilaisräppäri Stormzy. Hän on Britanniassa suuri tähti, joka ei pelkää ottaa poliittisesti kantaa.

Glastonburyssä, Englannin suurimmilla musiikkifestivaaleilla tehtiin viime kesänä historiaa. Stormzystä tuli ensimmäinen musta brittiartisti, joka on valittu Pyramid-lavalle koko tapahtuman pääesiintyjäksi.

Ensi kesänä tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä Glastonburyn festivaalista, ja juhlavuoden pääesiintyjäksi on ilmoitettu Sir Paul McCartney.

Mutta miten vain 25-vuotias, viime kesänä vasta yhden levyn julkaissut grime rap -artisti voi nousta samaan asemaan kuin liki 80-vuotias Beatles-legenda?

– Suhtautukaa minuun kuin Adeleen, Stormzy itse sanoo.

Hänen mielestään ei ole mitään ihmeellistä siinä, että huumeiden katukauppiaana Etelä-Lontoossa teinivuosiaan viettänyt yksinhuoltajan poika on noussut Britannian puhutuimmaksi uudeksi artistiksi, sukupolvensa ääneksi ja kasvoiksi.

Edes Stormzyn poliittisuus ei ole estänyt hänen nousuaan huipulle – se on saattanut jopa helpottaa sitä.

Stormzy tervehtii vanhaan teollisuusrakennukseen tehdyssä Metropolis-studiossa Lontoon Chiswickissä.

Stormzy kelpasi Time-lehden kanteen lokakuussa 2019.

Studion ulkopuolelle on pysäköity Lamborghini-maasturi, joka ei kuitenkaan kuulemma ole Stormzyn, vaan yhdysvaltalaisräppäri ja tuottaja Will. I. Amin, joka on asettunut Englantiin musiikki- ja tv-töihin.

On päivän viimeinen haastattelu, ja se alkaa pari tuntia aikataulusta myöhässä. Stormzy on ollut puhelias ja nyt alkutalven päivän pimennettyä iltaan hän vaikuttaa myös väsyneen riehakkaalta. Mustaan poolopaitaan ja mustiin housuihin pukeutunut räppäri naurattaa kolmea huoneessa olevaa naista, jotka työskentelevät hänen avustajinaan.

Kysymyksiin vastatessaan hän kuitenkin vakavoituu.

Kertooko levystä etukäteen sinkkuhitiksi noussut Crown hänestä itsestään? Kappaleessa lauletaan, että raskas on pää, joka kruunua kantaa.

Onko kyse suosion aiheuttamasta taakasta?

– Kertoo, minusta se kertoo, hän vastaa.

– Elämäni on muuttunut ensilevyn tekovaiheen jälkeen täysin. Enää en sekoile, en koskaan ole väkivaltainen tai mitään sellaista. Enkä ole köyhä enkä nälkäinen enää. Pidän myös huolta äidistäni, hän vihdoin taloudellisesti cool.

– Menestys on tuonut paljon valinnanvaraa. Ensimmäinen levyni oli perinteisellä tavalla silottelematon paketti kaikkea, mitä olin elämässäni siihen mennessä tehnyt ja kokenut. Toiselle levylle ei ollut ammennettavaa samalla tavalla, mutta toisaalta vaihtoehtoja oli paljon enemmän.

Ja niihin Stormzy on myös tarttunut. Ed Sheeranin kanssa hän on levyttänyt kaksi kappaletta, jotka ovat soineet suomalaisillakin radiotaajuuksilla. Vaihtokauppa toimii: Ed Sheeran on saanut katu-uskottavuutta, Stormzy uusia kuulijoita pop-yleisöstä.

– Suosio on helpompi saavuttaa kuin säilyttää.

11-vuotiaana alkanut räppääminen oli ghanalaissyntyisen äidin pojan, Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr.:n intohimo. Kouluvuodet South Norwoodissa, Kaakkois-Lontoossa sujuivat keppostellen ja häiriköiden, vaikka tuleva räppäri ei pitänytkään itseään varsinaisesti pahana tai ilkeänä.

Stormzy-taiteilijanimen hän otti 13-vuotiaana. Se tarttui pysyvästi, vaikka nyt hän hieman hymähteleekin varhaisteinin ajatuskuviolle: ”Taiteilijanimen pitää olla jotain coolia… myrskyt ovat cooleja!”

Storm, myrsky vääntyi siis Stormzyksi.

Ed Sheeran ja Stormzy ovat tehneet paljon musiikkia yhdessä.

Katujengeihin hän solahti samoihin aikoihin. Hän on kuitannut syyksi tähän kotiolojen vaatimattomuuden, kun neljä lasta ja äiti asuivat ahtaasti eikä kotona viihtynyt – ”emme koskaan lomailleet tai syöneet päivittäin aterioita yhdessä.”

Ja kun kadulle meni, keppostelu oli vähän hurjempaa kuin koulussa.

Lisäksi nuorta Michaelia kalvoi isättömyys. Hän tiesi taksia ajavan isänsä, mutta tämä ei kuulunut oman valintansa seurauksena perheen elämään. Satutti, kun äiti yritti saada isän ja pojan välille yhteyden. Isä ei kuitenkaan tavannut poikaa, vaan jätti vain 20 punnan setelin kirjekuoressa taksiasemalle noudettavaksi.

Glastonburyn Stormzy-uutisoinnissa brittimediat kiinnittivät huomion kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että jopa 100 000-päinen yleisöjoukko yhtyi Vossi Bop -kappaleen säkeeseen, jossa toivotetaan alatyyliset terveiset pääministeri Boris Johnsonille:

”Fuck the government and fuck Boris…”

Ja siihen, että Stormzyn esiintymisasu oli kuuluisan, mutta anonyymin katutaiteilija Banksyn hänelle suunnittelema Britannian lipun väreihin maalattu luotiliivi.

– Suomalaisille kuulijoille sanoisin, että antakaa musiikilleni mahdollisuus. Kuunnelkaa sitä avoimin mielin niin kuin kuuntelisitte vaikkapa Adelea. Englannissa uskon aina olevan ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä tahdon sanoa, hän toteaa.

– Musiikkini on tehokkain aseeni. Voin kirjoittaa sosiaaliseen mediaan jotain, mutta laulut jäävät elämään.

Tosin aina jalotkaan ajatukset ja vilpittömät teot eivät ole menneet läpi. Kun Stormzy halusi maksaa kahden mustan opinnot Cambridgen yliopistossa, stipendeistä nousi kohu.

– Kyseltiin: Miksi ne ovat vain mustille? Entäs aasialaiset ja muut vähemmistöt? Yritin auttaa, mutta se käsitettiin väärin: en suunnannut stipendejä ketään vastaan, vaan auttaakseni vähävaraisia mustia, Stormzy kertoo.

– Koko se keskustelu kuvaa kyllä hyvin, miten asioita tahdotaan ymmärtää nykyisin helposti väärin.

Stormzy on esiintynyt Suomessa jo neljä kertaa.

– Ei voi olla totta. Jos joku olisi väittänyt, että olen käynyt Suomessa vain kerran, olisin uskonut, hän naurahtaa.

– Näin kiire minulla on viime vuodet ollut. Nyt tahdon ottaa iisimmin. Siksi uudella levylläni on muistutus itselleni: Remember To Breathe – muista hengittää!