Vimmattu raivo repesi: kuolleen Roxette-laulajan kuvaa käytettiin häikäilemättömästi Facebook-mainoksissa

Viime viikolla kuolleen Marie Hendrikssonin fanit ovat suunniltaan siitä, millaiseen valoon laulaja on asetettu tämän kuoleman jälkeen.

Roxette-yhtyeen Marie Fredrikssonin kuolinuutinen järkytti Ruotsia viime viikolla. Fredriksson menehtyi 61-vuotiaana viime viikon maanantaina pitkän sairauden uuvuttamana.

Nyt Ruotsissa on noussut kohu Facebook-mainoksista, jotka hyödyntävät Aftonbladetin mukaan häikäilemättömästi kuolleen laulajan kuvia.

Lehti kertoo, että Facebookissa on julkaistu Fredrikssonin kuoleman jälkeen mainoksia, joissa hän poseeraa hymyilevänä. Lehden mukaan mainokset ovat huijausta eikä kuvien käyttöön ole lupaa.

Eräässä mainoksessa annetaan ymmärtää, että Fredriksson tekisi vihdoin jonkin suuren paljastuksen ja kokisi pystyvänsä olemaan viimeinkin rehellinen.

Mainokset ovat saaneet laulajan surevat fanit raivon valtaan. Aftonbladetin mukaan he kokevat kuvien häpäisevän Fredrikssonin muiston.

– Niin kamalaa! Kuka ihme on tällaisen takana, eräs fani ihmettelee.

– Hyi hitto, miten mautonta, toinen jatkaa.

Fanit sytyttivät kynttilöitä Fredrikssonin muistolle Tukholmassa viime viikolla.

Aftonbladetin mukaan moni on myös ihmetellyt, miksi Facebook on hyväksynyt mainoksen. Fanit syyttävät somepalvelua siitä, että se mahdollistaa Fredrikssonin muiston häpäisyn eikä tee mainoksille mitään.

Myös Fredrikssonin manageritiimi on suivaantunut laulajan kuvien luvattomasta käytöstä ja on selvittänyt asiaa asianajajien avulla. He toivovat, että tekaistut mainokset saadaan poistettua mahdollisimman pian.

– Se on tietysti äärimmäisen järkyttävää. Meillä on asianajaja, joka huolehtii kaikesta tällaisesta, jota on valitettavasti tullut esiin, sanoo Fredrikssonin manageri Marie Dimberg Aftonbladetille.

Lehden mukaan Fredrikssonin kuoleman jälkeen on ilmaantunut useampia yrityksiä ja tahoja, jotka pyrkivät hyötymään laulajan 17 vuotta kestäneestä syöpätaistelusta ja käyttämään tätä tuotteidensa mainostamiseen. Fredrikssonin manageritiimin tietoon on tullut muun muassa t-paitoja, joita koristaa Fredriksson.

Roxette-fanit ovat pyrkineet pitämään rakastetun laulajan muistoa yllä ja yrittäneet hillitä tämän hyödyntämistä mainonnassa. Aftonbladetin mukaan he ovat muun muassa ottaneet yhteyttä yrityksiin, joiden tiedetään käyttäneen Fredrikssonia mainoskasvonaan.

Marie Fredriksson sairastui vuonna 2002 aivosyöpään, jonka ensimmäiset merkit ilmenivät aamulenkin jälkeen. Pian Fredriksson tuupertui kylpyhuoneeseensa ja tutkimuksissa sairaalassa häneltä löydettiin aivokasvain.

Fredrikssonin sairastuminen pakotti Roxetten tauolle ja bändi eli hiljaiseloa peräti seitsemän vuoden ajan. Vuonna vuonna 2008 se palasi keikkalavoille ja julkaisi myöhemmin myös uutta musiikkia.

Yhtye ilmoitti kolme vuotta sitten lopettavansa toimintansa, sillä Fredrikssonin terveys ei kestänyt keikkailua ja lääkärit kehottivat häntä lopettamaan sen. Bändi tiedotti vuonna 2016, että se peruutti koko 30-vuotisjuhlakiertueensa.

Tuolloin kansainvälisessä mediassa epäiltiin, että laulajan sairaus oli uusinut.