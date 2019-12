Barbie Girl -hitillä villinnyt Aqua tekee yllätyspaluun – bändin 46-vuotias laulaja koki vuosien varrella melkoisen muodonmuutoksen

Takavuosien suosikkibändi suunnittelee julkaisevansa pitkästä aikaa uutta musiikkia. Bändi hajosi vuonna 2001.

Tanskalaisyhtye Aqua nousi 1990-luvulla valtavaksi ilmiöksi, kun yhtyeen Barbie Girl -hitti julkaistiin. Vuonna 1997 ilmestynyt kappale nousi listojen kärkeen ja yhtyeen jäsenistä tuli tähtiä. Nyt 20 vuotta kulta-aikansa jälkeen yhtye ilmoitti palaavansa suurille keikkalavoille.

The Mirrorin mukaan yhtyeen suunnitelmissa on esiintyä ainakin Kanadassa ensi vuonna. He haaveilevat myös keikasta maailmankuululla Coachella-festivaalilla. Laulaja Lene Nystrøm kertoo, että bändi aikoo myös julkaista uutta musiikkia.

– Teemme uutta musiikkia, mutta olemme oman itsemme kovimpia tuomareita. Me emme julkaise sitä ennen kuin se on aivan täydellistä, Nystrøm toteaa The Mirrorin mukaan.

– Me pidämme peukkuja, että siitä tulee jotain upeaa.

Norjasta kotoisin oleva Nystrøm loi Aquan jälkeen myös soolouraa. Nuorena hän elätti itsensä mallintöillä.

Nystrøm ylläpitää aktiivista Instagram-tiliä, jolla on yli 50 000 seuraajaa. Kuvat osoittavat, että Nystrøm on edelleen upea kaunotar – tosin hänen tyylinsä on kokenut jonkinasteisen muodonmuutoksen.

Sininen luomiväri ja punaisen ja mustan kirjavaksi värjätty lyhyt tukka ovat vaihtuneet pitkiin ruskeisiin hiuksiin ja hillitympään meikkiin.

Aquan levyjä myytiin kaikkiaan huimat 28 miljoonaa kappaletta ja yhtye oli yksi Pohjoismaiden valovoimaisimmista vientivalteista.

Yhtye ilmoitti vuonna 2001 siirtyvänsä tauolle ”määrittämättömäksi ajaksi”, mutta teki myöhemmin paluun peräti kahdesti.

Aqua esiintyi viime kesänä Vi som älskar 90 talet -festareilla Göteborgissa.

Lene Nystrøm ja Søren Rasten olivat naimisissa vuosina 2001–2017.

Nyströmin lisäksi yhtyeeseen kuuluvat hänen entinen aviopuolisonsa Søren Rasten sekä René Dif. Nyström ja Rasten menivät naimisiin vuonna 2001 ja saivat kaksi lasta.

Nyström kuitenkin ilmoitti keväällä 2017, että hänen ja Rastenin liitto päättyi eroon.

– Päätös on vaikein, jonka olemme koskaan joutuneet tekemään, Lene kertoo parista julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Aviomieheni Søren ja minä olemme päättäneet jatkaa eri suuntiin 16 vuoden avioliiton jälkeen. Me teemme sen yhteisymmärryksessä ja valtavalla kunnioituksella toisiamme kohtaan, hän jatkaa.