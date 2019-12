”Herranjumala, olen onneni kukkuloilla!” eräs fani julisti kuvapalvelu Instagramissa.

Red Hot Chili Peppers tiedottaa Instagram-tilillään, että kitaristi John Frusciante palaa yhtyeen riveihin.

– Red Hot Chili Peppers ilmoittaa, että tiemme kitaristi Josh Klinghofferin kanssa eroavat. Hän on kaunis muusikko, jota me arvostamme ja rakastamme. Olemme syvästi kiitollisia ajastamme hänen kanssaan ja kaikista niistä lukemattomista lahjoista, jotka hän jakoi kanssamme, päivityksessä lukee.

Sen jälkeen tiedote saa positiivisemman sävyn.

– Ilmoitamme valtavalla innolla ja täysin sydämin myös sen, että John Frusciante palaa takaisin bändiimme. Kiitos.

Julkaisu keräsi Instagramissa nopeasti yli puoli miljoonaa tykkäystä ja lukemattomia kommentteja onnellisilta faneilta.

– Minä kiljun ilosta! Olen odottanut tätä niin kauan, yksi fani ilakoi.

– Herranjumala, olen onneni kukkuloilla! John tulee takaisin. Kiitos Josh, olet loistava artisti, toinen kiitteli.

– Olenko rinnakkaistodellisuudessa? häkeltynyt RHCP-ihailija kyseli.

– Paras uutinen vuonna 2019!

John Frusciante soitti Red Hot Chili Peppersissä vuosina 1988–1992 ja 1998–2009. Hän on ollut mukana levyttämässä kaikkiaan viittä RHCP:n studioalbumia, muun muassa menestysalbumi Blood Sugar Sex Magikia, jonka single-julkaisu Under the Bridge nousi kansainväliseksi hitiksi.

Frusciante on kamppaillut elämänsä aikana muun muassa masennuksen ja heroiiniriippuvuuden kanssa. Red Hot Chili Peppersistä erottuaan hän on luonut soolouraa.