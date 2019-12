The Whon legendaarinen kitaristi Pete Townshend kuuli autoradiosta Jaakko Kuusiston viulukonserton – pian suomalaissäveltäjän sähköpostiin kilahti viesti

Kuusisto kertoo Ylellä saaneensa yllättävän ystävän Englannista.

Jaakko Kuusisto on viulisti, säveltäjä ja kapellimestari. Hän on esiintynyt laajalti solistina sekä kamarimuusikkona ja miehen toimenkuvaan on kuulunut myös taiteellisia suunnittelutehtäviä eri festivaaleilla. Tätä nykyä hän toimii Oulun Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana.

Kuusisto vieraili sunnuntaina Arto Nybergin ohjelmassa.

Hän kertoi saaneensa yllättäen sähköpostia The Who -yhtyeen legendaariselta kitaristilta Pete Townshendilta.

– Henkilö kertoi ajaneensa autoa kun hän kuuli kappaleen, jota piti tajunnanräjäyttävänä, Kuusisto kertoi.

– Hän päätti ottaa selvää, kuka kappaleen on kirjoittanut, hankki hänen yhteystietonsa ja lähetti meilin. Allekirjoituksena oli Pete Townshend The Whosta. Siinä alla oli vielä hänen kotiosoitteensakin.

Kappale, johon Townshend ihastui, oli Jaakko Kuusiston ensimmäinen viulukonsertto, jonka Elina Vähälä kantaesitti vuonna 2012 Sinfonia Lahden kanssa.

Kuusisto ei ollut uskoa saaneensa henkilökohtaisen viestin Townshendilta, mutta näytettyään sitä muutamalle tutulleen hän varmistui meilin aitoudesta.

– Se oli niin sydämellisesti kirjoitettu. Siinä ei ollut vilungin makua. Kävimme sitten kirjeenvaihtoa ja hän pyysi minulta levyjä kuunneltavaksi.

Townshend kirjoitti Kuusistolle, että tämän sävellys on ”ihmeellinen seikkailu, paikoitellen hullu, mutta mitä hurmaavin”.

– En saa tavallisesti fanipostia. On aika kuvaavaa, että nyt sain meilin juuri häneltä. Usein ”aidan toisella puolella” olevat tekijät ovat kiinnostuneita, mitä klasaripuolella tapahtuu.

Myös Helsingin Sanomat on kirjoittanut Towshendin fanittavan suomalaismuusikkoa.