Paul McCartney äänitti joulualbumin, jota saavat kuunnella vain harvat ja valitut

Faneja harmittaa, koska heillä ei ole mahdollisuutta kuunnella Sir Paulin levyä.

Paul McCartney on julkaissut joulumusiikkia ennenkin. Moni muistanee Wonderful Christmastime -biisin vuodelta 1979.

Ex-Beatle on tehnyt myös kokonaisen albumillisen joululauluja, mutta levyä on turha odottaa kauppojen hyllylle. Se soi vain miehen omissa stereoissa.

– Vuosia sitten ajattelin, että joululevyt ovat itse asiassa aika kehnoja, mies jutteli BBC:lle.

– Joten menin omaan studiooni ja tekaisin oman joululevyni. Se kaivetaan esiin joka joulu – se on vain sellainen demo – mutta lapset rakastavat sitä.

McCartney on aiemminkin tehnyt erikoisia omia levytyksiä. Vuonna 1965 hän äänitti levyn joululahjaksi muille Beatlesin jäsenille.

McCartney oli kävellyt studioon mukanaan nauha, jolla oli hänen omia suosikkibiisejään. Ne painettiin levylle. Mies itse imitoi albumilla amerikkalaista radio-dj:tä ja satunnaisia studiovieraita.

Levyllä kuullaan muun muassa Beach Boysin I Get Around, Elviksen Don't Be Cruel ja Rolling Stonesin Down Home Girl.

– Minulla oli kaksi nauhuria kotona. Tein niillä kaikenlaisia kokeiluja ja looppeja. McCartney on kertonut kirjassa Unreleased Beatles: Music and Film.

– Kerran sitten yhdistelin kaikkea hullua Beatleseille. Se oli vain sellainen hupailu, jota kaverit voisivat soitella iltasin. Se oli vain sellainen kaverijuttu.

Vuonna 2017 tubettaja Simon Wells sai levyn käsiinsä ja latasi sen Youtubeen.