The Clashin klassikkoalbumi London Calling julkaistiin tasan 40 vuotta sitten – konservatiiviset tuulet puhalsivat vauhtia kapinalauluihin

Klassikkolevy on edelleen tuore ja ajankohtainen, vaikka sen syntyhistoria on nyt tallennettu museovitriineihin.

Heti Museum of Londonin Clash-näyttelyn ovella vitriinissä lepää juuri se bassokitara.

Se, jonka Paul Simonon lyö esiintymislavan lattiaan The Clashin London Calling -albumin kansikuvassa.

Tai oikeastaan vitriinissä on se, mitä Fender Precision -bassosta on jäljellä. Kaula on poikki ja runko haljennut. Vaatisi melkoista instrumenttikorjauksen ihmettä, että basso olisi taas soiva peli.

Valokuvaaja Pennie Smith ikuisti Simononin raivokkaan lavashow’n New Yorkin Palladiumissa 20. syyskuuta 1979. Smith ei olisi halunnut, että epätarkkaa ruutua käytetään levyn kannessa, mutta kannen suunnittelija Ray Lowry piti päänsä.

Syntyi levykansi, jota voi kutsua ikoniseksi – ja joka on samaa tasoa kuin rockin historiassa klassikon asemaan noussut musiikki London Calling -albumilla.

Clash-memorabiliaa museossa: Paul Simononin basson jäänteet ja Mick Jonesin maantietä nähnyt Gibson ES-295, alkuperäiset keikkajulisteet ja Joe Strummerin teddy boy -kengät ovat näyttelyrahvaan ihasteltavina.

Lauantaina 14. joulukuuta tulee kuluneeksi 40 vuotta London Calling -levyn julkaisusta.

Tasavuosia juhlitaan Museum of Londonissa Lontoon Barbicanissa aina pitkälle huhtikuuhun saakka.

Simonin basson takana kohoaa kolmiulotteiseksi rakennettu levyn kansikuva, joka on muunnelma Elvis Presleyn ensilevyn (1956) kannesta. Molempien kansien kirjasintyyppi on sama, samoin kirjainten värit punainen ja vihreä.

Näiden kahden levyn välissä oli ollut rock’n’rollin ensimmäinen aalto 1950-luvulla. 1960-luvulla oli koettu rautalankaa, twistiä ja Beatles-hysteriaa ja sen siivittämä brittirockin invaasio Yhdysvalloissa sekä koettu hippiliikkeen nousu ja tuho. 1970-lukuun oli mahtunut muun muassa purkkaa ja jytää, progea ja diskoa ja lopulta punk.

Punk-yhtyeenä myös lontoolainen The Clash oli lyönyt itsensä läpi. Mutta kaksi punk-levyä tehtyään bändi tunsi haluavansa laajentaa musiikillista ilmaisuaan. He eivät olleet yksin, sillä koko punkin ensimmäinen aalto tuntui heikenneen – oli uuden aallon vuoro.

Näyttelyssä ison huoneen seinille on rakennettu ajankuva, joissa Simonon, levytyksen aikaan 23, kitaristi Mick Jones, 24, laulaja-kitaristi Joe Strummer, 27, ja rumpali Topper Headon, 24, levyä tekivät.

Paljastuu, että timantti hioutui paineen alla – ja paine ilmeni turhautumisena punk-kumouksen hiipumiseen.

– Sex Pistols oli hajonnut, Sid Vicious oli kuollut ja me tunsimme itsemme jollain tavalla yksinäisiksi, Simonon muistelee. Näyttelyn seinille on koottu bändin ja muiden levyntekoon osallistuneiden kommentteja.

Ja niinpä Clashin nelikko lähti harjoittelemaan kolmatta levyään Pimlicoon, syrjään Lontoon punk-seurapiirien kokoontumispaikoista kuten Camdenin kaupunginosasta, jossa heidän harjoitustilansa oli aiemmin ollut.

Clash-memorabiliaa museossa: Paul Simononin basson jäänteet ja Mick Jonesin maantietä nähnyt Gibson Les Paul, alkuperäiset keikkajulisteet ja Jonesin teddy boy -kengät ovat näyttelyrahvaan ihasteltavina.

Pimlicossa Strummer, Simonon, Jones ja Headon tiivistyivät entistä tiukemmaksi bändiksi. Ryhmäytymistä edesauttoi päivärytmi, johon mahtui aamupäivän herätyksen jälkeen joka päivä jalkapalloa. Bändi ja levytyshenkilökunta potkivat viisimiehisin joukkuein ”niin pitkään kuin jaksoivat”.

– Pelaaminen oli hyvä notkistava harjoitus, vuonna 2002 kuollut Strummer on muistellut.

Futiksen jälkeen oli vuorossa soittamista, sitten käynti iltaoluella läheisessä pubissa – ja paluu studioon vielä muutamaksi tunniksi.

Ja kuinka ollakaan, jalkapallotunnelma tarttui myös levylle. Hengenluojana ”shamanistiseksi” mainittu tuottaja Guy Stevens oli armoton futisfanaatikko ja Arsenalin kannattaja.

– Hän halusi tehdä levyn, joka kuulostaa siltä kuin cupfinaalissa Wembleyllä tehdään maali, Clashin manageri Kosmo Vinyl muistelee.

Hurmioitunutta intoa ja tiukkaa bändisoittoa London Callingilla toki kuulee. Vaikutteita on tosiaan otettu yksinkertaista punk-ilmaisua laajemmin. Stevens antoi yhtyeelle taiteellisesti vapaat kädet, ja varsinaisissa äänityksissä Islingtonin Wessex Sound -studiolla mukaan tarttui varhaista rock’n’rollia, popin melodisuutta, jatsia, reggaeta, dubia ja muita karibialaisen musiikin elementtejä.

Stevens oli hengenluoja, joka saattoi hakea äänityksiin futistunnelmaa soittamalla vinyylitallennetta Arsenalin ja Manchester Unitedin FA Cup -finaalista, jonka Arsenal oli voittanut maalein 3–2.

Mutta levylle on taltioitu myös ajan henki, brittiläisen poliittisen kulttuurin suurin murros ennen nykyistä brexit-kimpoilua. Margaret Thatcher oli valittu pääministeriksi vähän aikaisemmin ja hänen johdollaan oltiin toteuttamassa kovaa konservatiivista politiikkaa. Falklandin sota, kaivoslakot ja laaja julkisten toimintojen yksityistäminen toteutuivat vasta 1980-luvulla, mutta monin tavoin konservatiiviset tuulet puhalsivat vauhtia Clashin kapinalauluihin.

Kapinalaulu oli myös nimikappale, jossa Lontoo kutsuu – ja kun sanoituksen oikein kuuntelee ja kytkee 1970-luvun lopun ilmiöihin, kyse on avunhuudosta: London Calling – SOS!

Strummerin sanoituksen taustalla hehkui Three Mile Islandin ydinvoimaonnettomuus Yhdysvalloissa maaliskuussa 1979 sekä keskustelu Thames-joen tulvimisesta, joka hukuttaisi ison osan Lontoota. Vuonna 1982 otettiinkin käyttöön sulut, joilla Thamesin korkeutta voidaan säädellä.

Ja SOS eli morse-koodattu hätäsignaali S–O–S kaikuu biisin lopussa – sellaista on elämä Lontoossa. Joen rannalla, alituisessa pelossa, jatkuvasti valppaana.

The Clash: London Calling -näyttely Museum of Londonissa Lontoossa 19.4.2020 saakka.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.