Laulaja Sanni paljastaa, mitä hän on tehnyt taukonsa aikana – aloitti yllättävän uuden harrastuksen

Neljä Emma-ehdokkuutta napsinut Sanni, 26, paljastaa aloittaneensa syksyn ajan kestäneen keikkataukonsa aikana uuden harrastuksen.

– Treenaan pikajuoksua. Olen ex-jalkapalloilija ja siinä juostaan ihan eri lailla kuin pikajuoksussa. Olen opetellut juoksemaan oikeaoppisesti, Sanni paljastaa.

Kyseessä on harrastus, jolla hän ei tähtää mihinkään.

– On ihanaa tehdä välillä jotain vain siksi, että se on kivaa ja pitää hyvää mieltä yllä.

Sanni vaikutti Emma-ehdokkuuksien julkistustilaisuudessa levänneeltä ja levolliselta. Muutaman kuukauden tauko esiintymisissä on tehnyt kaikin puolin hyvää.

– Ulkopuolelta tulee todella paljon vaatimuksia, mutta niitä ei pitäisi kuunnella liikaa. Olen oppinut paljon armollisuutta itseäni kohtaan ja opettelen sitä joka päivä.

Emma-ehdokkaat julkaistiin torstaina. Sanni pokkasi kaikkiaan neljä ehdokkuutta.

Ennen singahtamistaan suosioon artistina, Sanni nähtiin valkokankaalla. Tarjouksia elokuvarooleista tulee edelleen.

– Supervoimani on innostus. Jos innostun jostain, teen sen täysillä. On tarjottu hyviäkin rooleja, mutta aikataulut ovat estäneet tekemisen. On mahdollista, että näyttelen taas joskus, maaliskuussa kiertueelle suuntaava laulaja sanoo.

Sanni tuli alkujaan tunnetuksi Miss Farkku-Suomi elokuvasta, joka sai ensi-iltansa elokuussa 2012. Sittemmin nainen on luonut vakuuttavaa uraa musiikin parissa ja on nyt yksi Suomen menestyneimmistä naisartisteista. Hänet muistetaan muun muassa hiteistään Prinsessoja & Astronautteja, Vahinko sekä Me ei olla enää me.