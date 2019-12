Kitaristi Anton Kabanen sai potkut itse perustamastaan bändistä neljä vuotta sitten – nyt hän niittää kansainvälistä menestystä uuden yhtyeensä kanssa

Kitaristi Anton Kabasen johtama Beast in Black on noussut heviyleisön kansainväliseen suosioon parissa vuodessa.

Nykyisin on ihan tavallista, että suomalaiset artistit ja bändit esiintyvät jäähalleissa ja areenoilla. Harva on kuitenkaan noussut vetämään omaa jäähallikeikkaa näin nopeasti: helsinkiläisyhtye Beast In Black julkaisi ensimmäisen sinkkunsa vain pari vuotta sitten.

– Emme tienneet silloin, mitä odottaa, kitaristi Anton Kabanen muistelee.

– Mutta ihmiset ottivat meidät vastaan tosi hyvin. Tuli keikkoja – ja keikoille yleisöä. Ja sama noususuhdanne on jatkunut.

Kabanen on paitsi Beast in Blackin kitaristi, myös sen ehdoton musiikillinen johtaja. Bändi toteuttaa hänen iskun tarkkuudella hänen visiotaan, sillä kitaristi sanoittaa, säveltää ja sovittaa kaikki kappaleet.

Sama rooli oli Kabasella, 32, myös jo koulupoikana suunnittelemassaan Battle Beast -bändissä. Mutta siitä bändistä Kabanen sai potkut helmikuussa 2015, kun yhtye oli tehnyt kolme levyä ja saavuttanut kansainvälistä suosiota.

Anton Kabanen aloitti kitaran soittamisen jo varhain. Kuva Tuska-festivaalilta 2018.

Uusi alku ja uusi yhtye olivat Kabaselle itsestäänselvyys. Hän kokosi Beast In Blackin jäämättä haikailemaan Battle Beastin perään.

Samantyyppistä ratkaisua on vihjannut kommenteissaan harkitsevansa Alexi Laiho, jonka Children of Bodom -yhtyeen jättävät bändikaverit omistavat Bodomin -tuotemerkin.

Molemmissa tapauksissa yhtyeen luova johtaja jää vaille oikeutta bändinimeen.

– Kun kuulin Bodomin kuviosta, ajattelin, että been there – tuo on nähty, Kabanen hymähtää.

Beast in Blackin kokoonpanoon Kabanen löysi laulajaksi kreikkalaisen Yannis Papadopoulosin nähtyään YouTubessa tämän tekemiä videoita. Hänen tavaramerkkinsä on voimakkaan ja hevimaailmassa miehekkääksi mielletyn korkean huutolaulun vastapainoksi se, että tulkinnan toinen ääripää on kauniin pehmeä, Kabasen ”feminiiniseksi” kutsuma laulutapa.

– Ihmettelin hänen kykyään laulaa niin, kun kuulin sitä ensimmäistä kertaa. Yleensä hevi- ja metallibändit esittelevät laulajan, joka laulaa kovaa ja korkealta. Me lähestymme tilannetta vähän toisesta kulmasta, Kabanen kuvailee.

– On jännää, että edellisen bändin kaksi laulajaa löytyivät netistä, samoin kuin Yannis. Netti on hyvä työväline bändiä kootessa, jos vain tietää, mitä etsii.

Beast In Black esiintyi Tuska-festivaaleilla 2018. Yhtye on noussut kansainväliseen suosioon parissa vuodessa.

Vaikka Kabanen on musiikillisena johtajana tinkimätön, Beast in Black on hänen mielestään yhteistyötä tekevä bändi eikä hänen sooloprojektinsa esittäjä.

– Olemme ehdottomasti bändi. Jokaisella on roolinsa. Biisinteko vain on roolitettu näin: minä sävellyksistä ja pääasiassa myös sanoituksista.

Kitarasankariksi kutsuminen ei ole Kabasen tapauksessa liioiteltua. Hän on tällä hetkellä monelle nuorelle kitaristille samanlainen esikuva ja ihailun kohde, jollaisia Kabasella itselläänkin riitti 12-vuotiaana ensimmäisen sähkökitaran saadessaan.

Harjoittelu oli runsasta, kitara sylissä kului päivittäin keskimäärin viisi tuntia vuosien ajan. Samaan aikaan Kabanen kiinnostui myös biisinteosta. Hän kutsuu musiikintekotapaansa itseopituksi, vaikka onkin opiskellut pop-jazz -konservatoriossa ja Porvoon seudun Musiikkiopistossa.

– Sain termit niille asioille, mitä tein. Ahaa, tämä on dissonanssi – ja tätä kutsutaan harmoniaksi. Mutta käytin molempia jo ennen kuin tiesin, millä nimellä niitä kutsutaan.

Anton Kabanen kokosi uuden bändin jäämättä haikailemaan entisen yhtyeensä Battle Beastin perään.

Beast in Blackin musiikkia on verrattu moderniksi jatkumoksi vanhaan heavy metallia soittaneiden ketjuun Judas Priestin, Acceptin ja Black Sabbathin perään.

– Biisimme ovat yksinkertaisia. Niitä voi esittää vaikka laulaen ja akustisella kitaralla säestäen. Mausteena voi sitten olla jotain todella yllättävää. Vaikkapa vaikutteita italo-diskosta.

Katkeruus vanhoja bändikavereita kohtaan ei pääse pintaan, koska Beast in Black menestyy.

Esikoislevyllä Berserker (2017) oli sanoituksia, jotka Kabasen mukaan voi tulkita vanhan bändin erottamiseen johtaneiden asioiden käsittelyksi. Tekstejä hän ei kuitenkaan lähde tarkasti osoittamaan.

– Noin puolet sanoituksistani on henkilökohtaisia, puolet perustuu japanilaiseen manga- ja animesarjaan Berserk, hän sanoo.

Yhtyeen kuulijoille tämä jako tuntuu kelpaavan. Kabanen sanoo ottavansa sanoitusten ja koko Beast In Blackin maailman rakentamisen vakavasti.

– Maailmassa on niin paljon helppoa ja valmiiksi pureskeltua dataa, että käytän mielelläni taiteilijan etuoikeutta kirjoittaa. Mutta se etuoikeus pitää käyttää viisaasti – ja kirjoittaa asioista, jotka ovat itselleni tärkeitä.

Beast In Black esiintyy Helsingin jäähallissa tänään perjantaina.