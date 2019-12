Yle: Nyt puhuu Maustetyttöjen Emma-ehdokkuutta vastustanut Renaz Ebrahimi – näin hän perustelee kantaansa: ”Loukkasi vähemmistöjä”

YleX:n Renaz Ebrahami kertoo tuoreessa kirjoituksessaan vastustaneensa Maustetytöt-yhtyeen asettamista ehdolla Emma-gaalan Tulokas-kategoriassa.

Tänään torstaina julkistettiin ne muusikot ja musiikintekijät, jotka ovat ehdolla palkintojen saajaksi helmikuussa järjestettävässä Emma-gaalassa. Eniten ehdokkuuksia kahmi Jare Brandin ja VilleGallen rapduo JVG. Yhtye sai kaikkiaan kuusi ehdokkuutta.

Emma-gaala nousi ensimmäistä kertaa otsikoihin tänä vuonna kuitenkin jo kauan ennen ehdokkaiden julkistamista. Muutama viikko sitten Rumba-lehti uutisoi, että heidän tietojensa mukaan Maustetytöt-yhtye olisi jäämässä täysin ilman Emma-ehdokkuuksia. Maustetyttöjä on tituleerattu vuoden puhutuimmaksi poptulokkaaksi.

Maustetytöt-yhtyeeseen kuuluvat sisarukset Anna ja Kaisa Karjalainen. Rumban tietojen mukaan Maustetyttöjen jääminen ilman ehdokkuuksia juontaa juurensa kaksikon Tein kai lottorivini väärin -kappaleeseen. Kappaleen varhaisessa vaiheessa käytettiin sanaa ”neekeri”, joka sai yhden raadin jäsenistä vastustamaan yhtyeen ehdolle asettamista.

Maustetytöt sai lopulta yhden Emma-ehdokkuuden.

Tänään kerrottiin, että Maustetytöt on kuin onkin ehdolla Emma-gaalassa kriitikoiden valinta -kategoriassa. Samaan aikaan YleX:n toimittaja Renaz Ebrahami julkaisi Ylen sivuilla kirjoituksen, jossa hän kertoo olleensa se raadin jäsen, joka vastusti Maustetyttöjen Emma-ehdokkuutta.

– Vuonna 2019 huoneessa istui 24 hengen raadin joukossa yksi ruskea nainen. Minä aloitin keskustelun, mutta se ja äänestys käytiin koko tuomariston kesken. Keskustelu jatkui pitkään, koska useampi raatilainen halusi kommentoida asiaa. Lopulta äänestettiin tulokas-kategoriasta, ja Maustetytöt jäi ilman ehdokkuutta, Ebrahami kertoo kirjoituksessaan.

Ebrahami vahvistaa kirjoituksessaan, että kyse todella oli Maustetyttöjen Tein kai lottorivini väärin -kappaleesta ja siinä käytetystä rasistisesta termistä. Ebrahami ei myöskään ollut mielissään siitä, ettei yhtye hänen mukaansa koskaan pyytänyt asiaa anteeksi.

– Varsinaista anteeksipyyntöä ei kuultu. Sen sijaan bändi kertoi, kuinka pahalta tämä tuntui heistä. Iso osa suomalaisista unohti asian, mutta monien mielestä Maustetytöt loukkasi vähemmistöjä, eikä kantanut vastuutaan. Tästä aiheesta puhuimme Emma-raadin kesken, hän kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Ebrahami paljastaa myös, että tuomariston jäsenet sopivat keskenään, että raadin välillä käyty keskustelu pysyisi suljettujen ovien sisäpuolella. Näin ei kuitenkaan lopulta käynyt ja kohu oli valmis, kun Rumba-lehti julkaisi sisäpiirilähteisiin nojaavan artikkelinsa.

– Eli sen sijaan, että nähtäisiin bändin käytöksen todella loukanneen monia, toimittajat päätyivät ihmettelemään, miksi tästä nyt nousi haloo. Onhan sitä ennenkin ollut ongelmallisia ehdokkaita ja voittajia. Vastaus siihen, miksi n-sanaan tartuttiin tällä kertaa, löytyy tosiaan tuomaristosta, Ebrahami täräyttää.

Maustetytöt-yhtyeen muodostavat sisarukset Anna ja Kaisa Karjalainen.

Maustetytöt julkaisi ensimmäisen Tein kai lottorivini väärin -singlensä helmikuussa 2019. Samana vuonna yhtye julkaisi esikoisalbuminsa Kaikki tiet vievät Peltolaan. Maustetytöt kertoivat IS:lle tänä syksynä, että heidän suosionsa tuli yllättäen ja äkkiä.

– Vuosi sitten kesällä meillä ei ollut keikkoja juuri lainkaan, Anna Karjalainen sano tuolloin.

– On yllättävää, että nyt on kysyntää ollut näin paljon. Tietysti on kivaa, että niin erilaiset yleisöt ovat tulleet kuuntelemaan meitä, niin nuoret kuin vanhatkin.