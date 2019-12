JVG kahmi itselleen kuusi Emma-ehdokkuutta – Katso lista kaikista ehdokkaista

Vuoden 2020 Emma-gaalan ehdokkaat on julkistettu.

Tänään torstaina julkistettiin liuta muusikoita ja musiikintekijöitä, jotka ovat ehdolla palkintojen saajaksi helmikuussa järjestettävässä Emma-gaalassa.

Eniten ehdokkuuksia itselleen kahmi Jare Brandin ja VilleGallen rapduo JVG ja he saivat yhteensä kuusi ehdokkuutta.

Viisi ehdokkuutta itselleen nappasivat puolestaan Chisu, Gettomasa, Ellinoora ja Lauri Tähkä.

Emma-gaalaa juhlitaan tänäkin vuonna Hartwall-areenalla. Gaalajuhlallisuudet järjestetään 8. helmikuuta 2020.

Gaalassa esiintyvät ainakin Tehosekoitin, Lauri Tähkä, Chisu, Anna Puu ja Olavi Uusivirta.

Vuoden 2019 gaalan palkintokuningas oli Pyhimys, joka sai gaalassa hurjat kuusi palkintoa voittaen jokaisen kategorian, jossa oli ehdolla.

Tuleva Emma-gaala nousi keskusteluun jo muutama viikko sitten, kun Rumba-lehti uutisoi, että heidän tietojensa mukaan nouseva yhtye Maustetytöt on jäämässä kokonaan ilman Emma-ehdokkuuksia. Maustetytöt-yhtyettä on tituleerattu vuoden puhutuimmaksi poptulokkaaksi. Yhtyeeseen kuuluvat sisarukset Anna, 27, ja laulaja-kosketinsoittaja Kaisa Karjalainen, 25.

Katso alta kaikki Emma-ehdokkaat:

Vuoden pop

ABREU: Teipillä tai rakkaudella

Ellinoora: Vaaleanpunainen vallankumous

JVG: Rata/Raitti

SANNI: Trippi

STEREO: 00740

Vuoden rock

Apulanta: Make Nu Metal Great Again

Cyan Kicks: I Don’t Love You

Litku Klemetti: Ding ding dong

Ellips: Yhden naisen hautajaiset

Olavi Uusivirta: Skorpioni

Vuoden metalli

Battle Beast: No More Hollywood Endings

BEAST IN BLACK: From Hell With Love, Sweet True Lies, Die By The Blade

Children of Bodom: Hexed

Insomnium: Heart Like A Grave

Swallow the Sun: When A Shadow Is Forced Into The Light

Vuoden rap / R&B

Etta: 10 ja 10+

F: Mä en oo viel tarpeeks iso

IBE: Ibelius

Gettomasa: Diplomaatti

Juno: Katumuksen sakramentti

Kube: Hakunila Killah

Vuoden elektroninen musiikki

Detalji: Forever, Hot Problems, Enemy

Jori Hulkkonen: Half In The Bag

Tempo Giusto: Dakini, Mr. Navigator (Armin van Buuren), Trance Runner

Yotto: Is This Trance, I/Y (Lane 8), Nova

Vuoden jazz

Alexi Tuomarila Trio: Sphere

Herd: X

Iiro Rantala: My Finnish Calendar

OK:KO: Syrtti

Signe: To Sappho

Vuoden iskelmä

Antti Ketonen: Olisitpa sylissäni

Jannika B: Toinen nainen

Juha Tapio: Pieniä taikoja

Lauri Tähkä: Meidän tulevat päivät

Ville Valo & Agents: Ville Valo & Agents

Vuoden klassinen musiikki

Chorus Cathedralis Aboensis, Turku Philharmonic Orchestra, Leif Segerstam: Beethoven; Christus am Ölberge

Eriikka Maalismaa ja Emil Holmström: Schumann the Violin Sonatas

Helsinki Chamber Choir, Nils Schweckendiek: Reports - Choral works by Perttu Haapanen

Leila Josefowicz, Anu Komsi, Jeni Packalen, Hilary Summers, Peter Tantsits, Ville Rusanen, Juha Uusitalo, RSO, Hannu Lintu: Zimmermann; Violin Concerto Photoptosis, Die Soldaten Vocal Symphony

Risto-Matti Marin: Hidden Treasures

Vuoden etno

Antti Paalanen: Rujo

Markku Lepistö & Mikko Helenius: Bellows and Pipes

Pauanne: Pauanne

Tero Hyväluoma & Matias Tyni: Perinnemusiikkia Vetelistä

Viitasen Piia: Meidän jälkeemme hiljaisuus

Vuoden lastenmusiikki

Hevisaurus: Bändikouluun

Tarja Luoma, Ulla Piispanen, Matti Tegelman ja József Hársin johtama Tapiola Sinfonietta: Aave Pyykkinarulla

Mimmit: Musapatti

Robin Hund & Hans glada orkester: Ett album för äldre barn

Tuomo Rannankari: Leikki on lasten työtä

Kriitikoiden valinta

Chisu: Momentum 123

M: Näytän missä asun

Jesse Markin: Folk

Maustetytöt: Kaikki tiet vievät Peltolaan

Samuli Putro: Pienet rukoukset

Vuoden musiikkivideo

Miten mulla meni, Olavi Uusivirta, ohjaaja Teemu Niukkanen, tuotantoyhtiö Mjölk

Tides, Onni Boi, ohjaaja Kristian Lindén, tuotantoyhtiö Tiistai

Yhteinen koira feat Versace Henrik, Pykäri, ohjaaja Arttu Hokkanen

Onks se rakkautta, Pariisin kevät, ohjaaja Juho Lähdesmäki, tuotantoyhtiö Juho Lähdesmäki & Juho Norokytö

Ikuinen vappu, JVG, ohjaaja Teemu Heljo, tuotantoyhtiö Dumboe

Mul ei oo lapsuudensankarii, Vesala, ohjaaja Viivi Huuska, tuotantoyhtiö Mjölk

Vuoden live

Ellinoora

Ellips

Gasellit

Samuli Putro

Vesala

Ville Valo & Agents

Vuoden tulokas

costee: Ehkä joskus tää viel naurattaa

F: Mä en oo viel tarpeeks iso

Jesse Markin: Folk

MELO: Tien pääl, Marimekko, Sickboy

Yeboyah: Elovena

Vuoden tuottaja

Chisu: Momentum 123

DJPP: Ikuinen vappu-JVG, Rata/Raitti-JVG

Eppu Kosonen: Ikuinen vappu - JVG, Mul ei oo lapsuudensankarii - Vesala

Jukka Immonen: Meidän tulevat päivät - Lauri Tähkä, Knipi - Knipi

MD$: Muijii Stadis - Gettomasa, Ehdottomasti ehkä - JVG, Enempää - Gettomasa

Vuoden naissolisti

ABREU

Chisu

Ellinoora

Ellips

Nelli Matula

SANNI

Vuoden miessolisti

Gettomasa

IBE

Juha Tapio

Keko Salata

Lauri Tähkä

Olavi Uusivirta

Vuoden yhtye

Apulanta

JVG

Roope Salminen & Koirat

Ville Valo & Agents

Younghearted

Vuoden biisi

Lokin päällä lokki – Apulanta

säv. & san. Toni Wirtanen

sov. Sipe Santapukki, Ville Mäkinen, Riku Pentti

kust: Sturm Heinola Oy

Suomen muotoisen pilven alla – Arttu Wiskari

säv: Mika Laakkonen, Janne Rintala

san: Janne Rintala

kust: HMC Publishing, Mökkitie Records

Muijii stadis – Gettomasa

säv: Ruuben (Robert Laukkanen), MSD ( Santeri Kauppinen)

san: Aleksi Lehikoinen ja Santeri Kauppinen

Ikuinen vappu – JVG

säv& san: DJPP (Perttu Mäkelä), Jare Brand, Ville Galle, Antti Kosonen

kust: Homma Etenee Music Oy, HMC Publishing

Palavaa vettä – Lauri Tähkä

säv: Jarkko Suo, Arto Tuunela

san: Timo Kiiskinen

kust: Warner Chappell Music Finland, Raikuli Productions Oy, Elements Music Publishing

Palasina – Vilma Alina

säv. Vilma Alina (Vilma Lähteenmäki), Ilkka Virtanen

san. Vilma Alina

kust. HMC Publishing, Kaiku Entertainment Oy

Vuoden albumi

Momentum 123: Chisu

Vaaleanpunainen vallankumous: Ellinoora

Diplomaatti: Gettomasa

Rata/Raitti: JVG

Meidän tulevat päivät: Lauri Tähkä

Trippi: SANNI

Vuoden artisti / yhtye (yleisöäänestys)

Apulanta

Kasmir

ABREU

Keko Salata

Children of Bodom

Kube

Chisu

Lauri Tähkä

Ellinoora

LEO

Ellips

Nelli Matula

Evelina

Olavi Uusivirta

Gettomasa

Pikku G

Ismo Alanko

Reino Nordin

Jannika B

SANNI

Juno

STEREO

JVG

Ville Valo & Agents

Vilma Alina