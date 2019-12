Ruisrock julkaisi lisää esiintyjiä – kaksi elektronisen musiikin huippunimeä saapuu Turkuun

Martin Garrix ja Alan Walker tanssittavat kansaa Ruissalossa heinäkuussa.

Turun Ruissalossa heinäkuun alussa järjestettävä Ruisrock-festivaali julkaisi keskiviikkona uusia esiintyjiä.

Artistikattaus laajeni kahdella elektronisen tanssimusiikin huippunimellä, kun Turkuun saapuvat hollantilainen Martin Garrix ja norjalainen Alan Walker.

DJ-tuottaja Martin Garrixin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa ”Animals”, In the name of love” ja ”Scared to be lonely”. EDM:n supertähti on tehnyt yhteistyötä useiden tunnettujen artistien kuten Dua Lipan, Bebe Rexhan ja Khalidin kanssa.

Englantilaissyntyisen DJ-tuottaja Alan Walkerin kappaleissa on niin ikään mukana useita maailmantähtiä, kuten Kygo, Avicii, Sia ja Bruno Mars. Hänen tunnetuimpiin hitteihinsä kuuluvat ”Faded”, “All Falls Down” ja “Diamond Heart”.

Garrix esiintyi Ruisrockissa vuonna 2017, Walker vuonna 2018.

Alan Walker tanssitti kansaa loppuunmyydyssä Ruisrockissa 2018.

Muita Ruisrockin ensi kesäksi kiinnittämiä ulkomaisia artisteja ovat Khalid, Tove Lo, Zara Larsson ja DaBaby. Kotimaisista esiintyjistä Ruissalossa nähdään mm. Kaija Koo, Maustetyöt ja Vesala.