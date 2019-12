Tällainen on pääministeri Sanna Marinin suosikkibändi – vasemmistolaiseksi julistautunut yhtye soittaa ”asennemetallia”

Pääministeri Sanna Marinin suosikkiyhtye Rage Against The Machine on raju asenneyhtye, jonka videokuvaukset keskeyttivät kaupankäynnin Wall Streetillä.

Suomen uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) on herättänyt kansainvälistä huomiota. Hän on tiettävästi 34-vuotiaana maailman nuorin pääministeri.

Marinin musiikkimaku ja Suomen hallituksen naisvetoisuus herätti myös yhdysvaltalaisyhtye Rage Against The Machinen kitaristin Tom Morellon huomion.

Hän jakoi liki miljoonalle Instagram -seuraajalleen sosiaalisessa mediassa laajasti levinneen kuvan viidestä naisesta – Suomen hallituspuolueiden puheenjohtajista.

Päivityksessään Morello kirjoitti Marinin olevan Rage Against -yhtyeen fani.

Tieto pohjautuu vuonna 2015 Lily/Trendi-lehdessä julkaistuun eduskuntavaaliehdokas Marinin haastatteluun, jossa hän kertoi musiikkimaustaan seuraavasti:

– Minulla ei ole yksittäistä voimabiisiä. Olen hard rockin, funkin ja vanhan hiphopin ystävä ja kuunnellut teinistä asti Rage Against the Machinea. RATM:in musiikki on varmasti osaltaan vaikuttanut myös siihen, että lähdin mukaan politiikkaan. Bändin kappaleista löytyy nimittäin kytkös poliittiseen ajatusmaailmaani: käsitys siitä, ettei maailma ole valmis ja että sen muuttaminen on meidän tehtävämme.

Vasemmistolaiseksi julistautuvaa yhtyettä on siis kiittäminen tai syyttäminen ainakin osittain siitä, millainen maailmankuva Suomen pääministerillä tällä hetkellä on.

Morello lavalla Prophets of Ragen kanssa.

Los Angelesissa 1990-luvun alussa perustettu nelijäseninen bändi ylsi linjalleen sopivaan tempaukseen 26.1.2000, kun sen videokuvaukset keskeyttivät kaupankäynnin Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden keskuksessa New Yorkin Wall Streetillä.

Sleep Now In The Fire -kappaleen videon ohjauksesta vastasi dokumenttiohjaaja Michael Moore. Kouluampumisesta kertovasta dokumenttielokuvasta Bowling For Columbine Moore voitti vuonna 2002 Oscar-palkinnon.

Moore vei yhtyeen soittamaan kiellosta huolimatta Wall Streetille ja kun soitto keskeytettiin, ohjaaja lietsoi ihmisiä ryntäämään sisälle New Yorkin pörssin tiloihin. Noin 200 ihmistä totteli – ja pörssi suljettiin laskien titaaniset turvalevyt ikkunoihin.

– Hetkeksi Rage Against The Machine keskeytti amerikkalaisen kapitalismin, Moore hehkutti myöhemmin haastattelussa.

Vuonna 1996 yleisö Ruisrockissa innostui Rage Against -keikalla.

Suoran toiminnan sijaan Marin valitsi vaikuttamiskeinokseen kuitenkin politiikan – ja Rage Against The Machinen jäsenet ovat luottaneet pääasiassa sanoituksiin ja musiikkiin, omaperäiseen yhdistelmään metallia, funkkia ja räppiä.

Yhtyeen sanoituksissa riittääkin pureskeltavaa. Esimerkiksi vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen Rage Against The Machinen kaikki neljän albumin kappaleet joutuivat Yhdysvalloissa listalle, jolle koottiin radiosoittoon kyseenalaista musiikkia.

Sleep Now In The Fire -kappaleessa harrastetaan voimakasta yhdysvaltalaista itsetutkiskelua, ja kyseenalaistetaan muun muassa alkuperäisasukkaiden kohtelu, 1800-luvun orjuus ja atomipommien pudottaminen toisessa maailmansodassa. Varsinaista markkinatalouden kritiikkiä kappaleessa ei ole toisin kuin sen videossa, joka korostaa varallisuuden jakautumista Yhdysvalloissa epäreilusti.

Bändi ilmoitti äskettäin palaavansa vuosien tauon jälkeen yhteen ja tekevänsä keikkoja vuonna 2020.

Yhtyeen aktiivikausi kesti neljän levyn verran ja loppui lokakuussa 2000. Sen jälkeen bändi on aktivoitunut muutaman kerran.

Syyksi bändin taukoon on mainittu laulaja Zack de la Rochan poliittinen ehdottomuus ja tunnontuskat kaupallista uraa luodessa sekä yksinkertaisesti näkemyserot muun kolmikon kanssa.

Kitaristi Tom Morello, basisti Commerford ja rumpali Brad Wilk ovat kuitenkin soittaneet yhdessä koko ajan. Vuosina 2001-2007 heillä on superkokoonpano Audioslave Soundgardenin Chris Cornellin kanssa ja vuosina 2016-2019 Prophets of Rage Public Enemyn Chuck D:n ja Dj Lordin sekä Cypress Hillin B-Realin kanssa.

Morello on lisäksi soittanut muun muassa Bruce Springsteenin kanssa.

Suomessa Rage Against The Machine on nähty Turun Ruisrockissa vuonna 1996 ja Seinäjoen Provinssirockissa neljä vuotta myöhemmin.

Jos paluukiertueeseen mahtuu ensi vuonna keikka Suomeen, yleisössä saattaa olla Suomen vaikutusvaltaisin nainen.