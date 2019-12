Roxette-yhtyeen Marie Fredriksson on kuollut

Fredriksson oli kuollessaan 61-vuotias.

Parhaiten Roxette-yhtyeestä tunnettu ruotsalaislaulaja Marie Fredriksson on kuollut, kertovat ruotsalaismediat.

Fredrikssonin tiedottaja kertoo laulajan menehtyneen maanantaiaamuna sairauden uuvuttamana. Hän oli kuollessaan 61-vuotias.

– Suuren surun saattelemana ilmoitamme, että yksi suurimmista ja rakkaimmista artisteistamme on poissa. Marie Fredriksson kuoli maanantaiaamuna 9. joulukuuta aikaisempaan sairauteensa, laulajan tiedottaja Marie Dimberg kertoo tiedotteessa.

Fredrikssonia jäävät kaipaamaan hänen puolisonsa Mikael Bolyos ja heidän kaksi lastaan.

Artisti sairasti syövän viime vuosikymmenellä. Vuonna 2002 löydetty aivokasvain vei tähden huonoon kuntoon. Vaikka leikkaus onnistuikin, Fredriksson menetti hetkeksi monia perustaitojaan. Esimerkiksi lukeminen tuotti vaikeuksia.

Pop-duo Roxetten muodostivat Fredriksson ja säveltäjä-sanoittaja Per Gessle. Vuonna 1986 perustettu duo on yksi 1990-luvun suosituimpia yhtyeitä. Fredriksson on tehnyt myös pitkän ja menestyksekkään soolouran. Hän on julkaissut yhteensä kymmenen sooloalbumia.

Roxette vuonna 1987.

Fredriksson oli aivokasvaimen vuoksi poissa julkisuudesta kolme vuotta, Roxette esiintymislavoilta seitsemän. Lopulta vuonna 2008 Roxette palasi parrasvaloihin.

Roxetten toinen jäsen, säveltäjä ja sanoittaja Per Gessle ilmaisi surunsa ystävänsä kuolemasta omassa tiedotteessaan.

– Aika kuluu niin nopeasti. Tuntuu, että se oli aivan äskettäin, kun Marie ja minä istuimme pienessä huoneistossamme Halmstadissa ja jaoimme unelmamme. Ja mikä upea unelma se olikaan, jonka jaoimme! Kiitos Marie, kiitos kaikesta! Olit todella ainutlaatuinen muusikko ja laulaja – ja sellaisella tasolla, jota tuskin enää koskaan koemme. Maalasit mustavalkoiset lauluni mitä kauneimmin värein, Gessle kirjoittaa.

Gessle lähetti surunvalittelunsa myös Fredrikssonin perheelle ja kertoi, kuinka ylpeä hän on saatuaan jakaa ystävänsä kanssa suuria hetkiä elämässään.

– Olit loistava ystävä yli 40 vuotta. Olen ylpeä ja onnellinen siitä, että olen saanut jakaa aikasi, kykysi, lämpösi, anteliaisuutesi ja huumorisi. Asiat eivät koskaan tule olemaan samalla lailla.

Roxette on esiintynyt niin stadioneille kuin kuninkaallisillekin. Vuonna 2010 duo esiintyi hääparin toiveesta kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin häitä edeltävässä iltajuhlassa.

Marie Fredriksson vuonna 1995.

Roxeten piti esiintyä Sataman yö -festivaaleilla Jyväskylässä kesäkuussa 2016, mutta järjestäjä peruutti yllättäen koko RoXXXette 30th Anniversary Tour –kiertueen Fredrikssonin terveydentilan vuoksi. Vielä samana vuonna duo kertoi lopettavansa, sillä Fredrikssonin kunto ei enää kestänyt keikkailua. Roxetten suurimpia hittejä ovat muun muassa The Look, It Must Have Been Love ja Joyride.