Vorot iskivät musiikkikouluun ja veivät 25-vuotiaana kuolleen kitaristilegendan soittimet – Ozzy Osbourne lupasi heti 25 000 taalan löytöpalkkion

Muun muassa Randy Rhoadsin kitara ja vahvistin lähtivät varkaiden matkaan.

Ozzy Osbourne ilmoittaa maksavansa 25 000 dollaria, eli noin 22 500 euroa sille, joka vinkkaa mistä löytyvät edesmenneen Randy Rhoadsin kitarakamat, jotka varastettiin kiitospäivän iltana hollywoodilaisesta musiikkikoulusta.

Randy Rhoads nousi maailmanmaineeseen soittaessaan Ozzyn bändissä vuosina 1980-82. Nuori muusikko kuoli vain 25-vuotiaana lento-onnettomuudessa.

– Kuten monet ovat kuulleet, Musonian musiikkikouluun Hollywoodissa (kouluun, jossa Randy Rhoads opetti kitaransoittoa) murtauduttiin kiitospäivänä, Ozzy kirjoittaa Instagramissa.

– Randyn edesmennyt äiti Delores johti koulua. Hänen kuolemasa jälkeen siitä tuli pyhiinvaelluspaikka faneille ympäri maailmaa. Se on paikka, jossa Rhoadsin perhe avasi sydämensä ja jakoi Randyn elämän. Kuten voitte kuvitella, varastetut esineet, joihin kuuluu myös Randyn ensimmäinen kitara, ovat korvaamattomia Rhoadsin perheelle.

Ozzy jatkaa:

– Sydämeni särkyy, koska nämä arvokkaat fyysiset muistot Randysta ja Deloresista on viety perheeltä. Siksi olen päättänyt henkilökohtaisesti maksaa 25 000 dollaria tiedoista, jotka johtavat varkaiden pidätykseen ja tavaroiden palauttamiseen.

Ozzy myös listasi tärkeimmät tavarat, jotka lähtivät vorojen mukaan. Kallisarvoisin niistä on Randyn ensimmäinen sähkökitara, Harmony Rocket vuodelta 1963. Kateissa on myös Peaveyn etu- ja päätevahvistin eli nuppi, Marshallin prototyyppivahvistin ja Delores-äidin ensimmäinen trumpetti. Varkaille kelpasi myös iso läjä fanien Rhoadsin perheelle antamia lahjoja ja muistoesineitä Randyn soittovuosilta.

Randyn veli Kelle kertoi varkaudesta The Metal Voicelle ja kuvaili sitä erittäin pahaksi jutuksi.

– Rhoadsin perheellä ei ole enää valokuvia, eikä muistoja. Kaikki on mennyt. Se on musertavaa. Varkaat ovat käyttäneet paljon aikaa keikkaansa. He laittoivat jopa lämmittimet päälle, jotta he pysyisivät lämpiminä ryöstäessään meidät putipuhtaiksi.

Veljen mukaan paikallinen poliisi ei ole ollut yhteistyökykyinen.

– He totesivat vain, että tehkää rikosilmoitus. Sitten he sanoivat, että moni ihminen on joutunut murtovarkaiden uhriksi, että onnea vaan ja nähdään. Poliisin kanssa on vaikea kommunikoida. Joko murtovarkaita on liikaa ja poliisilla ei ole tarpeeksi käsiä tai sitten he ovat löytäneet mukavan paikan, josta saa kahvia ja donitseja, Kelle tylytti.

Randy Rhoads kuoli vuonna 1982 Diary of a Madman -kiertueella.

Ozzyn bändin bussi pysähtyi Floridassa pienen lentokentän viereen pitämään taukoa. Kiertuebussin kuljettajalla oli lentolupakirja, joten hän päätti lainata koneen ja lennättää kiertueväkeä. Ensimmäinen lennätys meni hyvin, mutta toisella kerralla – kyydissä olivat Randy ja yhtyeen meikkaaja Rachel Youngblood – uhkarohkea temppu meni pieleen ja koneen siipi osui Ozzyn bussiin. Siitä kone lensi päin lähellä olevaa taloa ja räjähti. Kaikki koneessa olleet saivat surmansa.