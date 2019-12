Sanna Marin keräsi huomiota yllättävältä taholta – vuosien takainen paljastus sai maailmankuulun kitaristin innostumaan

Suomen poliittisia tapahtumia seurataan Yhdysvalloissa asti.

Tänään pääministeriksi nimitettävä Sanna Marin kertoi vuonna 2015 Trendi-lehden verkkoyhteisölle Lilylle fanittavansa Rage Against the Machinea.

– Olen hard rockin, funkin ja vanhan hiphopin ystävä ja kuunnellut teinistä asti Rage Against the Machinea. RATM:in musiikki on varmasti osaltaan vaikuttanut myös siihen, että lähdin mukaan politiikkaan. Bändin kappaleista löytyy nimittäin kytkös poliittiseen ajatusmaailmaani: käsitys siitä, ettei maailma ole valmis ja että sen muuttaminen on meidän tehtävämme, Marin kertoi tuolloin Lilylle.

Kun Marin voitti sunnuntaina Sdp:n puoluevaltuuston äänestyksen ja valittiin seuraavaksi pääministeriksi, vanha uutinen Rage Against the Machinen fanituksesta nousi uudelleen esiin ja alkoi kiertää ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Tieto saavutti myös Rage Against the Machinen kitaristin Tom Morellon.

Morello julkaisi Instagram-tilillään valokuvan, jossa esiintyvät kaikki Suomen hallituksen naisjohtajat: Marin, Li Andersson, Katja Kulmuni, Maria Ohisalo ja Anna-Maja Henriksson.

– Suomen juuri valittua hallitusta tulee johtamaan pääministeri Sanna Marin, Rage Against the Machinen fani, Morello tiedotti lähes miljoonalle seuraajalleen.

– Kaikki naisia, 4 heistä alle 35-vuotiaita. Ensisijainen tavoite: lähestyvään ilmastokatastrofiin puuttuminen, kitaristi hehkutti.

Eräs Morellon suomalainen seuraaja käänsi Marinin 2015 Lilylle antaman vastauksen kuvan keskusteluketjuun.

Se sai Morellon innostumaan.

– Siitäs sait Paul Ryan, hän riemuitsi.

Paul Ryan on yhdysvaltalainen republikaanipoliitikko ja puolueen varapresidenttiehdokas vuoden 2012 vaaleissa Mitt Romneyn rinnalla. Ryan on poliittisella urallaan ottanut silmätikukseen erityisesti sosiaaliturvan ja hän on konservatiivisen teekutsuliikkeen suosikkeja.

Myös Ryan on kertonut fanittavansa Rage Against the Machine, ja tämä ei ole Morelloa miellyttänyt.

– Näen Ryanissa paljon raivoa (rage): raivoa naisia kohtaan, raivoa maahanmuuttajia kohtaan, raivoa työläisiä kohtaan, raivoa homoja kohtaan, raivoa köyhiä kohtaan, raivoa ympäristöä kohtaan. Periaatteessa ainoa asia, josta Ryan ei raivoa, on etuoikeutettu eliitti, Morello tylytti Rolling Stone -lehdessä.

Myös Li Andersson otti osaa keskusteluun omassa päivityksessään.

Andersson julkaisi keikkakuvan saatteella: