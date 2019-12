”Elämä on kesken, enkä ole kuolemassa”, lauantaina kuolleena löydetty Heinäsirkka sanoi vain kuukausi sitten – tämä on hänen viimeinen haastattelunsa

– Sliipparit olivat suorastaan suojelevia. Kun minulla myöhemmin oli joku poikaystäväehdokas, he sanoivat: ”Tuo se tänne, me syynätään se”.

Mutta laulaja Taskisesta tuli Heinäsirkkana. Esikoissoololevy julkaistiin 1985 ja sen jälkeen levyjä on tullut kaikkiaan seitsemän, uusin albumi Symmetria julkaistiin kolme vuotta sitten. Sen erikoisuus on, että jokainen kappale edustaa eri musiikkityyliä – Heinis jopa räppää.

Runsaan 30 vuoden aikana naisten asema suomalaisessa popissa ja rockissa on mullistunut. Jos nuoren Heiniksen aktiivivuosina naisten kykyä soittaa esimerkiksi sähkökitaraa kyseenalaistettiin sanoen, että instrumentti on ”naiselle liian painava”, niin nyt Vesalan loppuunmyydyn Helsingin Hartwall-areenan konsertin yksi huipennus on, kun Vesala ja illan vierailija Maija Vilkkumaa soittavat rinta rinnan sähkökitaroita – ja yleisö, paljolti naisista koostuva yleisö on innoissaan.