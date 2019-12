Sunrise Avenuen jäähyväiskeikka ja -kiertue myytiin loppuun ennätysajassa – Olympiastadionille lisäkonsertti

– Maailmassa on tällä hetkellä kaksi supertähteä, jotka yltävät näin suuriin myynteihin Saksassa. Yksi on Ed Sheeran ja toinen on Sunrise Avenue.

Viikko sitten lopettamispäätöksestään kertoneen Sunrise Avenuen viimeisen kiertueen suosio on ennätyksellistä. Thank You For Everything -kiertueen viimeinen keikka Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 15.8.2020 myytiin loppuun kahdessa minuutissa.

Myös muualla Euroopassa yhtyeen suosio on suurempaa kuin koskaan. Kiertueen muille keikoille ennakkoon myynnissä olleet 100 000 lippua myytiin kahdessa minuutissa.

– Tällainen räjähdys lipunmyynnissä on ennennäkemätöntä, ja olemme jopa hieman yllättyneitä, kuinka moni eurooppalainen haluaa elää bändin kanssa viimeisen yhteisen hetken. Maailmassa on tällä hetkellä kaksi supertähteä, jotka yltävät näin suuriin myynteihin Saksassa. Yksi on Ed Sheeran ja toinen on Sunrise Avenue, kommentoi Enrico Karolzcack, Contra Promotionin European Head Agent.

– Mitä tähän nyt sanoisi. On tunteet joka suuntaan aika tapissa ja pitää kyllä nyt sulatella pari päivää tätä kaikkea. Onhan tämä aika huikeeta. Ei kai voi sanoa kuin kiitos elämä ja ihanat ihmiset, sanoo Samu Haber.

Olympiastadionille lisäkeikka 14.8.2020

Ennätyksellisen kysynnän vuoksi yhtye järjestää Suomeen myös toisen konsertin varsinaisen päätöskonsertin aattona. Perjantaina 14.8.2020 Olympiastadionilla järjestettävä Sunrise Avenue & Friends kerää yhtyeelle tärkeitä henkilöitä ja artisteja mukaan lavalle hyvästelemään yhtä Suomen kansainvälisesti menestyneintä bändiä.

Jäähyväiskonserteista historiallista tekee myös se, että yhtye pääsee korkkaamaan uusitun Olympiastadionin ensimmäisenä artistina. Kansainvälistä menestystä niittäneen bändin stadionpop jättihitteineen onkin parhaimmillaan isoilla areenoilla koettuna. Lipunmyynti lisäkonserttiin on käynnissä Lippupisteessä.

Samu Haberin luotsaama Sunrise Avenue tunnetaan parhaiten hiteistään Hollywood Hills, Forever Yours ja Fairytale Gone Bad. Yhtye on huomioitu lukuisia kertoja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä musiikkialan palkinnoilla. Haber on hurmannut myös The Voice of Germany -tv-ohjelman tähtivalmentajana Saksassa ja Vain elämää -sarjassa tulkiten muiden suomalaisartistien kappaleita.

Sunrise Avenuen viittä tähän mennessä julkaistua studioalbumia ja kokoelmalevyä on maailmanlaajuisesti myyty lähes 2,5 miljoonaa kappaletta. Striimauspalveluissa yhtyeen biisejä on kuunneltu yhteensä yli 350 miljoonaa kertaa ja YouTubessa näyttökertoja on liki 70 miljoonaa. Kulta- ja platinalevyjä bändille on kertynyt 58 kappaletta, joista viimeisin myönnettiin äskettäin Suomesta Heartbreak Century -albumista (2017).

Thank You For Everything -kiertue on nimetty Sunrise Avenuen viimeisen kappaleen mukaan, joka julkaistiin lopettamispäätöksen yhteydessä.