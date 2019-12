Uskolliset ihailijat seuraavat Tarja Turusta jopa kirkkoihin – laulaja vie musiikillaan Suomea maailmalle: ”Jotkut fanit ovat alkaneet opiskella suomea”

Tarja Turusen tuore albumi In The Raw vie hänet pitkälle kiertueelle. Väliin mahtuu myös laaja joulukonserttikiertue Suomessa.

Tarja Turunen teki uransa henkilökohtaisimman albumin. Sanoja ei ollut syntyä ennen kuin muusikko uskalsi katsoa, mitä omasta sisimmästä löytyy.

Puhelin ehtii hälyttää vain kerran, kun siihen jo vastataan Espanjan Marbellassa. Toisessa päässä on muusikko Tarja Turunen, joka on juuri saanut aamujumppansa tehtyä.

– Päivä on alkanut tosi hyvin, Turunen myhäilee.

Turusen perhe on asunut Espanjassa jo useamman vuoden.

– Ollaan viihdytty tosi hyvin. Tulimme tänne tapaamaan ystäviä, mutta kyllä meillä oli samaan aikaan mielessä oman kodin etsiminen. Rakastuimme heti tähän paikkaan. Päräytettiin ja rakennettiin talo.

Kun kuulumiset on vaihdettu on aika ottaa käsittelyyn Turusen uusin levy, In the Raw, joka ilmestyi tänä vuonna.

Levy on muusikon henkilökohtaisin työ, eikä se syntynyt helposti.

– Se oli iso juttu, kun tulin viime vuonna kotiin joulukiertueen jälkeen. Olin ihan puhki. Se oli aika pelottava fiilis, kun on tottunut tekemään kovasti töitä eikä energiaa ollut mihinkään, laulaja huokaa.

– Aloin kirjoittaa lyriikoita valmiiseen musiikkiin. Tuli tunne, että ei hitto, ei minusta ole tähän hommaan. Musiikkiin olin tyytyväinen, mutta sanoja ei ollut. Oli pakko katsoa sisälle, että mitä siellä Turusessa on? Tuli aika henkilökohtaisia tarinoita. Kaiken sen jälkeen ymmärsin, kuinka musiikki voi puhdistaa ja parantaa. Miten hyvä fiilis siitä sitten tulikaan.

Joulu katkaisee Tarja Turusen In the Raw -rundin, koska hän laulaa kahdella Raskasta joulua -keikalla ja tekee oman joulukonserttikiertueen, johon mahtuu 15 kirkkokonserttia.

In the Raw ei ole levy, johon on ripoteltu satunnaisia biisejä, vaan se on tarkkaan harkittu kokonaisuus.

– Kaikki on mietitty. En osaa edes nimetä omaa suosikkibiisiä, koska levy on alusta loppuun ajateltu kokonaisuus ja jokaisella biisillä on tarkoituksensa.

Myös musiikin jakeluformaattiin Turusella on selkeä kanta.

– Tiedän, että minulla on kuuntelijoita, jotka haluavat vieläkin saada sen albumin käteensä, vaikka kaikki on nykyisin täysin digitaalista. Itsekin olen vanhan ajan muusikko ja rakastan julkaista vinyylilevyjä. Tässä genressä se vähän kuuluukin tehdä niin. Siksikin olen tosi onnellinen levyn menestyksestä.

Turunen on ehtinyt jo kiertää uutuusalbuminsa nimissä ja lisää keikkoja on tiedossa ensi keväänä. Joulu katkaisee In the Raw -rundin, koska Turunen laulaa kahdella Raskasta joulua -keikalla ja tekee oman joulukonserttikiertueen, johon mahtuu 15 kirkkokonserttia.

– On oltu jo Venäjällä ja Etelä-Amerikassa. Nyt tulevat ne joulukonsertit ja In the Raw’n nimissä mennään Eurooppaan ensi maaliskuusta lähtien.

Joulukonserttikiertue on Turusen kattavin Suomessa pitkään aikaan.

– Olen tehnyt joulukonsertteja vuodesta 2005 lähtien, ja niistä on tullut osa mun brändiä. Fanit seuraavat mua niihinkin. Rokkarit tykkää nähdä mut vähän toisenlaisessa atmosfäärissä. Keikat ovat äänellisesti aikamoisia haasteita, mutta nautin laulajana, että voin esittää monipuolisesti erilaista musiikkia.

Turusen joulukeikoilla kuullaan vähän klassista, mutta enemmän laulajan omia suosikkikappaleita. Tunnelma tulee olemaan intiimi, koska bändiin kuuluu vain kaksi argentiinalaista muusikkoa ja suomalaissellisti Max Lilja, joka muistetaan muun muassa Apocalyptican perustajajäsenenä.

Tarja Turunen yhtyeineen lavalla Fuengirolassa, Espanjassa viime kesäkuussa.

Pitkään keikkarupeamaan Turunen valmistautuu pitämällä huolta itsestään.

– Kyllä vatsassa aina vähän pyörähtää, kun miettii montako keikkaa on edessä. Jumppaan, syön hyvin ja lepään. Mikään ei tule ilmaiseksi. Pitää panostaa.

Mitkä olisivat siis Turusen stressinselätysohjeet?

– Liikunta. Pihalle vaan, satoi tai paistoi, laulaja nauraa.

Turusella ja hänen miehellään Marcelo Cabulilla on 7-vuotias tytär. Kolmea kieltä puhuva ja Espanjassa koulua käyvä tyttö ikävöi äitiään, kun tämä keikkailee.

– Lähdön hetket ovat aina tosi raskaita. Nyt kun kierrämme Euroopassa ja Suomessa, hän tulee joskus mukaan. Sitten on taas palattava kouluun. Aika hurjaa, mutta niin se menee.

Turunen liputtaa maailmalla kiertäessään Suomen puolesta.

– Kaipaan Suomesta paljon asioita. Mulla on aina ikävä perhettä ja ystäviä. Olen ylpeä suomalaisesta designista ja meidän upeista artisteistamme. Sitä lippua heilutan ylpeänä.

Myös Turusen fanit ovat kiinnostuneita pohjoisesta maankolkastamme.

– Kuulostaa hurjalta, mutta jotkut fanit ovat alkaneet opiskella suomea. Musiikki on paras suurlähettiläs maailmalla.