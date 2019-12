Jenni Mustajärvi teki kaikkensa, ettei hän seuraisi kuuluisan isänsä jalanjälkiä – silti tehdastyö vaihtui lopulta laulajan uraan

Osa kuvista kuljettaa katselijan takaisin värikkäälle 1980-luvulle. Niistä ajoista on jälkeenpäin kuullut paljon myös Jenni Mustajärvi, Paten 33-vuotias tytär, joka parhaillaan rakentaa tiukasti omaa soolouraansa. Ja on hän nähnyt livenäkin paljon.

– Kotoa sain sellaisen kasvatuksen, että töitä on tehtävä, eikä mitään ollut ilmaiseksi tarjolla. Se on näin jälkikäteenkin ajateltuna ollut pelkästään hyvä juttu. Vaikka tuskailin pitkään oman ammatinvalintani kanssa, kaikista kokemastani on ollut paljon hyötyä. Esimerkiksi sisukkuuteni on kasvanut ja olen saanut hienoja ystäviä, kolmekymmentä vuotta isäänsä nuorempi Jenni ruotii.