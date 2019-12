Suomalainen Anton sai todellisen unelmatyön – pääsi ohjaamaan musiikkivideon maailmantähdelle

The Weeknd julkaisi viimeyönä musiikkivideon uudelle Heartless-kappaleelleen. Videon on ohjannut suomalainen Anton Tammi.

Suomalainen Anton Tammi on ohjannut superähti The Weekndin uuden musiikkivideon. Heartless-kappaleen video sai ensiesityksensä viime yönä.

Laulaja The Weeknd eli Abel Tesfaye on yksi tämän hetken kuunnelluimmista artisteista maailmalla. 29-vuotias The Weeknd tunnetaan muun muassa hittikappaleistaan Earned It, I Feel It Coming sekä Starboy.

Viime yönä The Weeknd palkitsi faniensa pitkän odotuksen ja julkaisi vihdoin musiikkivideon uudelle Heartless-singlelleen. Vaikka kappale on julkaistu vasta viikko sitten, on sitä kuunneltu Spotifyssa jo yli 26 miljoonaa kertaa. Spotifyn maailman kuunnelluimpien kappaleiden listalla Heartless on sijalla 3.

The Weeknd on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista artisteista.

Suomalaisittain erityisen Heartless-kappaleen musiikkivideosta tekee se, että se on ohjannut nuori suomalaisohjaaja Anton Tammi. Tammi on ohjannut maailmantähtien musiikkivideoita aiemminkin ja hänen kädenjälkensä on nähtävissä esimerkiksi jenkkiartisti Halseyn Graveyard-kappaleen musiikkivideolla.

Voit katsoa Heartless-musiikkivideon kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Heartless-musiikkivideo julkaistiin YouTubessa Suomen aikaa noin yhdeltä yöllä ja sitä on tähän mennessä katsottu lähes kolme miljoonaa kertaa. Niin ikään Tammen ohjaamaa musiikkivideota Halseyn Graveyard-kappaleelle on katsottu YouTubessa yli 22 miljoonaa kertaa.

Tammi on jakanut pätkän uunituoreesta musiikkivideosta myös omalla Instgram-tilillään. Kirjoituksessaan Tammi kiittää The Weekndiä sekä artistin taustaorganisaatiota luottamuksesta.

– Kiitos, kun luotitte minuun, Tammi kirjoittaa kuvatekstissään.