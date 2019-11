Musiikki

Mötley Crüe tekee comebackin – ”Fanit puhuivat ja Mötley Crüe kuunteli!”

Maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/MotleyCrue/status/1196522505952849920

Jäähyväiskiertuellaan