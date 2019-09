Kari Tapion ja Pia-vaimon rakkaustarina alkoi tanssilavalta – rehtori-isä kielsi tyttärensä seurustelun ”katulaulajan” kanssa jyrkästi

Musiikki

Kari Tapion ja Pia-vaimon rakkaustarina alkoi tanssilavalta – rehtori-isä kielsi tyttärensä seurustelun ”katul

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pian





Perheen

1980-luku





Herkkänä

Vuonna





Kari

Elämän

Kari Tapion elämästä kertova Olen suomalainen nyt elokuvateattereissa.