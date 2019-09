Tuska-festivaalin julkaisema aftermovie kiteyttää suomalaisten intohimon metallimusiikkiin – ”Tämä sai minut itkemään”

Musiikki

Tuska-festivaalin julkaisema aftermovie kiteyttää suomalaisten intohimon metallimusiikkiin – ”Tämä sai minut i





The Great Migration of Fans Metallum -video on minidokumentin kaltainen aftermovie, joka onnistuu kiteyttämään suomalaisten, jopa kansainvälisellä mittapuulla eriskummallisen, intohimon metallimusiikkiin.Videolla kerrotaan tarina mystisestä heimosta – fans metallumista, kuten tutkijat heitä kutsuvat – joka kokoontuu kerran vuodessa Helsinkiin.Heimolla on omat rituaalivaatteensa ja meikkinsä. Se tanssii, laulaa, saunoo ja juo pyhiä juomia joiden voimalla jaksaa juhlia kolme yötöntä yötä.Youtube-videon kommenttikentässä minidokumentti on saanut innostuneen vastaanoton.– Voi ei, nyt minun pitää tulla paikalle joka vuosi, eräs huokaa selvästi ei niin pahoillaan.– Video sai minut itkemään, sillä se toi mieleeni niin paljon onnellisia muistoja, toinen paljasti tunteensa.– Osu ja uppos, kolmas sanaili.Tuskaa juhlitaan myös ensi kesänä 26.-28. kesäkuuta.Videon on suunnitellut sekä tuottanut Rabbit Films Branded Content - osasto.