Tamperelainen: Neljä Yö-yhtyeestä potkut saanutta jäsentä ja Jussi Hakulinen yhdistivät kaikessa hiljaisuudessa voimansa – bändin nimi ihmetyttää

Musiikki

Tamperelainen: Neljä Yö-yhtyeestä potkut saanutta jäsentä ja Jussi Hakulinen yhdistivät kaikessa hiljaisuudess

https://www.is.fi/haku/?query=jay+lewis,

https://www.is.fi/haku/?query=daffy+terava





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Taustalla rahariita käräjillä ja Olli Lindholmin kuolema