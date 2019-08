Flow-festivaalia tähdittävän Neneh Cherryn perhe vilisee kuuluisuuksia – myös tytär seuraa äitinsä jalanjäljissä

Musiikki

Flow-festivaalia tähdittävän Neneh Cherryn perhe vilisee kuuluisuuksia – myös tytär seuraa äitinsä jalanjäljis

Laulaja-lauluntekijä Neneh Cherryn perheessä on tähtiä, jotka ovat maailmankuuluja. Myös hänen tyttärensä on laulaja, joka julkaisee pian yhteisen albumin äitinsä kanssa.

Neneh Cherry esiintyy Helsingin Flow-festivaaleilla perjantaina 9. elokuuta.