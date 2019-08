Robin Packalenilla ei ole enää koulua, armeijaa eikä keikkoja – arki muuttui kokonaan: nyt tähti urheilee koko ajan, ja kotona on aina siistiä

Musiikki

Robin Packalenilla ei ole enää koulua, armeijaa eikä keikkoja – arki muuttui kokonaan: nyt tähti urheilee koko

Robin Packalen





Kaikki





Rannalla

Mitä





Artistin





Robinin

Robin istuu Ruisrockissa aurinkoisen Rantalavan takana backstagella. Ympärillä parveilee tuttuja suomalaisia artisteja, jotka valmistautuvat festariviikonloppuun ja omiin keikkoihinsa.Nuori mies istuu rantahiekalle pystytetyllä muovituolilla ja kertoo iloisena illan suunnitelmistaan. Festareille on tulossa paljon kavereita. Robin aikoo viettää mahtavan illan ystäviensä kanssa kotikaupungissaan kesän odotetuimmassa tapahtumassa.– Tämä on hyvä päivä minulle olla myöhempäänkin ulkona! Robin iloitsee.– Menin tosin sopimaan maanantaiksi biisinkirjoitussession, joten huomenna illalla täytyy mennä kotiin lepuuttamaan ääntä, hän lisää äkkiä. Monet tietävät, että Robinista tuli lapsitähti vain 13-vuotiaana, kun skeittihitti Frontside Ollie saavutti jättisuosion nuorten keskuudessa. Sen jälkeen hänen nuoruusvuotensa ovat olleet hittiä hitin perään, keikkoja kesästä toiseen ja julkisuuden hellittämättömässä valokeilassa sinnikkäästi pystyssä seisomista.Vuodet toki palkitsivat tekijänsä. Vasta 20-vuotias artisti on saanut uransa aikana neljä Emma-patsasta ja MTV Europe Music Awards -pystin. Rahastakaan ei ole ollut pulaa: Robin tienasi 2015–2017 joka vuosi yli 70 000 euroa vuosituloja. Harva parikymppinen omistaa oman moottoriveneen ja tuliterän bemarin.Elokuussa 2017 Robin ilmoitti jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Kesällä 2018 hän suuntasi armeijan leiviin. Armeijan jälkeen hän pudotti faneilleen yllätyksen ja kertoi aikovansa jatkossa keskittyä vain englanninkielisen musiikin tekemiseen. Nyt kokoon taitettavassa tuolissa istuskeleva Robin kertoo nauttivansa tästä elämänvaiheestaan suuresti.– Olemme yrittäneet pitää biisien tekemisessä tiukkaa tahtia. Tällä hetkellä sessioita on viikoittain. Joskus matkustamme vaikka viikoksi jonnekin tekemään musiikkia, jotta ei tarvitse viikon aikana miettiä mitään muita asioita, hän kertoo arjestaan.Seuraavat kappaleensa hän tekee yhteistyössä ruotsalaisten musiikkituottajien kanssa.– Nehän ovat maailman parhaita, vai mitä! Hän naurahtaa.Robin ei suostu myöntämään, että musiikin tekeminen olisi kansainvälisellä tasolla kovin erilaista kuin koti-Suomessa.– Ehkä ruotsalaiset osaavat ottaa enemmän taukoja päivän aikana. Suomalaiset saattavat joskus tehdä työpäiviä hirveällä puristuksella kasaan. Musiikki on kuitenkin taidetta. Jos on pattitilanne, niin ei auta kuin lähteä kahville, hän miettii. Mitä muuta Robinille kuuluu kuin niiden uusien biisien tekemistä? Hän on kuitenkin nuori mies, joka nauttii ensimmäistä kertaa elämässään ainakin jonkinasteisesta vapaudesta ja ehkä myös mahdollisista peloista liittyen omaan tulevaisuuteensa. Sellaisia juttuja muut parikymppiset käyvät läpi.– Kaikki frendit puhuvat opiskelujutuista ja muista, ja mä olen ihan, että apua... En ole nyt menossa mihinkään opiskelemaan. Koen, että ehdin opiskella joskus toistekin.– Nyt minulla on sellainen hetki, että pystyn keskittymään musiikin tekemiseen, hän sanoo.Robin on asunut omillaan Turun keskustassa mukavassa kerrostalohuoneistossa nyt pari vuotta.– Juuri katsoin sähkö- ja vesilaskua, enkä olekaan enää ihan varma tästä, hän vitsailee.Kotona olemiseen on joskus vaikea tottua. Artistina on tottunut olemaan enemmän tien päällä kuin omassa rauhassaan. Mutta silloin kun Robin on kotona, yksi asia on erityisen tärkeä: se, että siellä on siistiä.– Kotonani on aina tosi siistiä, ja siinä siistinä pitämisessä menee aikaa. Periaatteessa tykkään olla merellä enemmän kuin kotona, mutta kotona on kivaa nukkua, tehdä ruokaa ja pelata F1-peliä pleikkarilla, hän luettelee.– Ja sitten mulla on kotona piano ja skeba, ja tykkään tehdä kotona musiikkia. Artistin lähipiiri koostuu parisenkymmentä ihmistä käsittävästä joukosta vanhoja ja läheisiä ystäviä. Voisi kuvitella, että ikäisekseen hyvin toimeen tuleva ja suosittu Robin järjestäisi kavereilleen usein illanistujaisia ja juhlia. Näin ei kuitenkaan Robinin omien sanojen mukaan ole.– Kaikilla kavereilla on nykyään sellaisia aikuisten ongelmia. Iltavuoroa töissä ja muuta. Tänään juteltiin kuitenkin, että ehkä pidettäisiin kavereille jatkot festarien jälkeen, hän pohtii.Robin siis pitää siisteydestä, veneilystä ja musiikin tekemisestä omissa oloissaan, mutta yksi juttu on jäänyt mainitsematta. Hän on aivan mielettömässä fyysisessä kunnossa.– Yritän joka päivä tehdä jonkin treenin. Jos en jostain syystä yhtenä päivänä pääse treenaamaan, niin se nyt on ihan sama, mutta pääsääntönä yritän tehdä joka päivä jotain liikunnallista, hän selittää.Artisti käy joka päivä kuntosalilla, lenkkeilemässä tai pyöräilemässä. Hän on tuttu näky kotikaupunkinsa kuntosalien ryhmäliikuntatunneilla.– Ne on tosi hyviä, koska niillä saa vedettyä itsensä ihan piippuun jos haluaa. Robinin elämä kuulostaa tällä hetkellä varsin mukavalta. Eikä hänellä ole kiire minnekään.– Nyt ei ole enää koulua eikä inttiäkään. Olen opetellut tekemään musiikkia itse ainakin johonkin pisteeseen asti kotona.Hän miettii hetken ja sanoo sitten, että on harjaantunut musiikintekijänä nopeasti.– Aiemmin minulla ei ollut aikaa istua läppärillä 4–8 tuntia tekemässä musiikkia.– Se kehittää tosi paljon, kun voi keskittyä täysillä tähän juttuun.