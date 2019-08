Jorma Kääriäisen elämä mullistui Agents-tähteyden jälkeen – levymyynti romahti ja keikkapaikat kutistuivat: ”Tulot koostuvat nyt muruista”

Musiikki

Jorma Kääriäisen elämä mullistui Agents-tähteyden jälkeen – levymyynti romahti ja keikkapaikat kutistuivat: ”T

”En käy kenenkään keikoilla, se tuntuu työltä”

En pysty laulamaan häissä, enkä hautajaisissa, ne ovat liian emotionaalisia tilaisuuksia. Niille keikoille on turha kysellä.





Olen nykyään vapautuneempi, mutta myös vireämpi. Kaupungissa oli jatkuva stressi, suoni tykytti koko ajan.