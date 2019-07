Musiikki

Ed Sheeranin ohjelmisto vaihtui vain vähän illasta toiseen – rutiinista huolimatta tähti eli lavalla hetkessä

– Nautitteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muita

Ohjelmisto

Rakentamastaan

Nämä kappaleet kuultiin