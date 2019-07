Musiikki

New Orleansin funk–legenda Art Neville on kuollut

Muun muassa legendaarisesta rhythm and blues -yhtyeestä The Neville Brothersista tuttu Art Neville on kuollut.

TMZ-sivuston mukaan 81-vuotias Neville kuoli maanantaina kotonaan vaimonsa vierellä. Hänen terveytensä oli viime vuosina heikentynyt.Neville oli laulaja, lauluntekijä ja kosketinsoittaja – New Orleans -soundin legenda. Hänet muistetaan muun muassa New Orleansin karnevaalien tunnuskappaleena pidetyn Mardi Gras Mambon äänenä. Neville levytti sen yhdessä The Hawketts –yhtyeen kanssa jo 50-luvulla.Art Neville tunnetaan myös funkin pioneerina pidetyn The Meters -yhtyeen perustajajäsenenä.Neville muistetaan myös yhdessä veljiensä kanssa perustamastaan The Neville Brothers -yhtyeestä. Yhtye on vieraillut myös Suomessa. Viimeksi vuonna 2006 New Orleans -musiikin mahtisuvun veljekset esiintyivät Pori Jazzissa. Tuolloin oli kulunut noin vuosi heidän kotikaupunkiaan koetelleesta hirmumyrsky Katrinasta, jonka mukana veljekset menettivät talonsa ja muun omaisuutensa.– En jaksa uskoa, että kaupunki palautuu koskaan ennalleen, sellaiseksi kuin se oli ennen Katrinaa. New Orleans tulee olemaan Newer Orleans, Art Neville luonnehti tuolloin kotikaupunkinsa tuhoa Helsingin Sanomien haastattelussa.The Neville Brothers nähtiin Suomessa myös Järvenpään Puistobluesissa vuonna 1995 ja Porissa vuonna 1986.Yhtye piti jäähyväiskonserttinsa vuonna 2015.