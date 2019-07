Heidi Pakarinen viettää kiireistä sinkkukesää – tangokuningatar törmäsi deittimaailmassa kiusalliseen ongelmaan: ”Siitä seuraa usein vääriä johtopäätöksiä”

Musiikki

Heidi Pakarinen viettää kiireistä sinkkukesää – tangokuningatar törmäsi deittimaailmassa kiusalliseen ongelmaa

Kahvilan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heidi





Tangomarkkinoiden

Tänä





Vuonna





Tulevaisuudessa





Elämänkokemukset