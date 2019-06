Musiikki

7 vakavaa kuvaa Maustetyttöjen viikosta – ”Maksalaatikkoa saa nykyään myös pihvinä”

Miten kuvailisitte musiikkianne, Annahttps://www.is.fi/haku/?query=anna ja Kaisa Karjalainenhttps://www.is.fi/haku/?query=kaisa+karjalainen?

– Poppia! Meille on tärkeintä, että biisit on hyviä. Yritetään sitten soittaa niitä parhaalla mahdollisella osaamallamme tavalla.

Olette sisaruksia pienestä Vaalan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalta ja asutte yhdessä yksiössä Helsingin Kalliossa. Anna on sanoittanut kappaleenne Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Miten biisi syntyi?

























– Anna on säveltänyt kappaleen ja tehnyt siihen alun perin tekstin englanniksi yhtyeellemme Kanelille kymmenisen vuotta sitten. Kappaleen nimi oli You for Me, ja se kertoi sisaruusrakkaudesta. Kaisa käänsi kappaleen suomeksi viime kesänä, ja aihe on edelleen sama.Maustetytöt kuvasi elämäänsä yhden viikon ajan Ilta-Sanomien Plus-liitteen Minun viikkoni -sarjaan.