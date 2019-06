Musiikki

Kuinka hyvin osaat Suomi-rockin klassikot? Testaa 15 kysymyksellä

Juhannusfestareilla

<section><h2><p>Osaatko Suomi-rockin klassikot?</p></h2><p><p>Testaa!</p></p></section><section><h2><p>Hän oli tosi ___ näky, lyhyessä kesämekossaan</p></h2></section><section><h3><p>Sinä kuuntelet tv-tuolissas, minun ___ ääntäni</p></h3></section><section><h3><p>Sisko ___ jakaa kanssas tämän yön, mut sydän liikaa lyö</p></h3></section><section><h3><p>Säpinää ___ kaduilla</p></h3></section><section><h3><p>Syyttömänä syntymään, sattui hän, tähän maahan pohjoiseen ja ___</p></h3></section><section><h3><p>___ taas, olen juppihippipunkkari ja vaihdan paikkaa</p></h3></section><section><h3><p>On silmissäs Andalusian yöt, ja ___ pääni sun rinnoilles lyön</p></h3></section><section><h3><p>Karu mieli taikka ____ ____, sul' on suljettu sydän</p></h3></section><section><h3><p>___ hiljaa pistä silmät kii, mulla on vaikutusvaltaa, ja yhteyksiä poliisiin</p></h3></section><section><h3><p>Doris oli toisenlainen, Doris oli ____</p></h3></section><section><h3><p>Minä haluan sinut tänne, missä ___ on ystävämme</p></h3></section><section><h3><p>Ja sinä hymyilet ja katsot noin, viet minut ___ uuteen</p></h3></section><section><h3><p>Sä kysyt multa miksi oon vihainen, ja ikkunasta ___ kiroilen</p></h3></section><section><h3><p>Minä halusin tavata ___, sillä tiesin sen minua vielä etsivän</p></h3></section><section><h3><p>Tia-Maria sua kaipaan niin, Tia-Maria oon ___</p></h3></section><section><h2><p>On pitkä kuuma kesä! Kaikki oikein!</p></h2></section><section><h3><p>Kesäkatu polttaa, tunnet biisit tosi hyvin!</p></h3></section><section><h3><p>Rappiolla on hyvä olla, tunnet aika monta klassikkoa!</p></h3></section><section><h3><p>Mikä kesä! Kuuntele lisää sanoja!</p></h3></section>