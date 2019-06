Musiikki

Sting kietaisi Kaisaniemen yleisön pikkusormensa ympärille – rokkistaran kasvoilla paistoi harvinainen näky

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Saavutan äänelläni mielenkiintoisempia ylä-ääniä kuin ollessani 25-vuotias.





Hänen