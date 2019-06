Musiikki

Backstreet Boys aloitti 26 vuotta sitten – näin legendaariset teini-idolit ovat muuttuneet





























Backstreet Boys on nauttinut suursuosiosta jo 26 vuotta. Yhtyeeseen kuuluvat AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough ja Brian Littrell. 90-luvun suosituin ”poikabändi”, jonka jäsenet mieluummin kutsuvat itseään ”lauluyhtyeeksi”, on yltänyt yli sadan miljoonan kappaleen levymyyntiin ja vetää yhä vuonne 2019 suuret areenat täyteen yleisöä. Yhtye koottiin koe-esiintymisten perusteella niin, että sen ura katsotaan alkaneeksi vuonna 1993.Eilen Hartwall Areenalla esiintynyt yhtye on vuosien varrella kokenut muodonmuutoksen, jota fanit ovat saaneet seurata. Läpimurtonsa aikoihin vuonna 1996 bäkkärit eivät ensin menestyneet Yhdysvalloissa, mutta yhtyeen ensimmäinen single We’ve Got It Goin’ On pärjäsi hyvin Euroopan listoilla ja samana vuonna yhtye julkaisi esikoisalbuminsa Backstreet Boys.Yhdysvalloissa bändi löi läpi vuonna 1997, jolloin he myös julkaisivat Backstreet’s Back -albuminsa, jota seurasi vuosituhannen vaihteen menestysalbumit Millenium (1999) ja Black & Blue (2000). Vuonna 2005 Baskstreet Boys julkaisi alkuperäisessä kokoonpanossaan albumin Never Gone, jonka jälkeen Kevin Richards jätti yhtyeen kesäkuussa 2006.Vuonna 2007 bändi julkaisi ilman Kevin Richardsia tehdyn albumin Unbreakable, jonka jälkeen yhtye lähti Unbreakable World Tour -maailmankiertueelle helmikuussa 2008. Kevin Richards palasi yhtyeen riveihin maailmankiertueen Pohjois-Amerikan osuuden viimeiseen esitykseen.Kevin Richardsin paluun jälkeen yhtye on levyttänyt albumit This Is Us (2009), In a World Like This (2013) ja DNA (2019).