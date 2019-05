Musiikki

Vesa-Matti Loirin Joonas-poika, 37, on kuollut

Muusikko Joonas Loiri, 37, on kuollut. Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV Uutiset.





Voit katsoa haastattelun alla olevasta videoikkunasta.