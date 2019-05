Musiikki

”Muija alkaa vetää tuhmaa, yhä alempana vatkaa” – IS Viisuraati valitsi suosikkinsa illan finaaliesityksistä

Sanna-Leenan top 3:

Australia — Jo ennen ensimmäistä semifinaalia liputin Australian biisin puolesta, mutta Tel Avivin esitys tempaisi shown heittämällä kärkeen. Käsittämätöntä taituruutta ja erittäin hyvää showpelisilmää Australian tiimiltä. Se, miten kukaan voi laulaa noin vaativia nuotteja samalla kun tekee sirkustemppuja on käsittämätöntä. Sveitsi — Jännitin todella kovasti Sveitsin esitystä, sillä pelotti miten Luca Hänni https://www.is.fi/haku/?query=luca+hanni suoriutuu vauhdikkaasta tanssista ja laulusta samaan aikaan. Huoli pois, esitys oli varsin menevä ja sulava. Kappalehan on koko ajan ollut täydellinen kesäbiisi, joka saa tanssimaan ja hytkymään. Islanti — Ehkä yksi suosikkikappaleista joka yllätti vähiten semifinaalissa. Tai siis, niin vähän kuin liki alasti nahkavaljaissa kiemurtelevat bändijäsenet voivat yllättää. Show ei oikein Islannin karsinnoista ole muuttunut tai kasvanut, vaan pysynyt tasaisen hyvänä. Klemens Nikulásson Hanniganin https://www.is.fi/haku/?query=klemens+nikulasson+hanniganin falsettilaulut kaikuvat upean puhtaasti lavalla.

Pauliinan top 3:

Ruotsi — Tässä näkee, ettei tarvita mitään viimeisen päälle hiottua show’ta, vaan luotetaan kappaleeseen ja sen esittäjän valovoimaan. Tulen Ruotsin viisusta mahdottoman hyvälle tuulelle. Kerrankin soisin voiton Ruotsille. Sveitsi — Olisipa hienoa, jos Sveitsi pitkästä aikaa pärjäisi. Olen kuunnellut She Got Me -kappaletta nyt kuukauden enkä kyllästy siihen lainkaan. Se on pulppuava, raikas ja tanssittava. En vaan ole aivan varma, riittääkö Luca Hännin laulutaito ykkössijaan Islanti — Hollanti kuului ennakkosuosikkeihini ja toisen semifinaalin esitys oli uskomattoman upea. Mutta Islanti tuo euroviisuihin jotakin aivan erilaista, uutta ja jännittävää. Rohkeudesta ja tarttuvasta kertosäkeestä pisteet Hatarille.

Heinin top 3:

Ruotsi — ”Älä lopu vielä!” parahdin turhaan ruudulle, kun Ruotsin veto loppui. Biisi jätti todella lämpimän fiiliksen, ja kaikki muut esitykset tuntuivat sen jälkeen halvalta kikkailulta. Solisti on rentoudellaan viisujen karismaattisin esiintyjä, puhumattakaan näistä taustalaulaja-mimmeistä. Saatan muuttaa Ruotsiin ja hakeutua näiden ihmisten ystäväpiiriin. Islanti — Tämä on biisinä ja kokonaisesityksenä raaka luonnonvoima. Onneksi laulavat islanniksi, sillä se korostaa entisestään sitä efektiä, jota halutaankin korostaa. Ensin ajattelin, että Turmion kätilöt Turmion kätilöinä ja viisut viisuina, mutta pian käänsin kelkkani täysin. Italia — Teknisesti laadukas, tarttuva viisu. Arvostan viisuissa erityisen korkealle myös niitä biisejä, jotka toimivat tämän laulukilpailun ulkopuolella itsenäisinä kokonaisuuksina. Italia on tänä vuonna juuri tällainen.

Hennan top 3:

Ruotsi — Ruotsia usein syytetään muovisuudesta ja kaupallisuudesta, mutta tänä vuonna Ruotsi on kaikista aidoin ja ihanin. John Lundvik https://www.is.fi/haku/?query=john+lundvik on kerta kaikkiaan sympaattinen. Ruotsi on älynnyt ammentaa nousevasta gospel-trendistä, viime vuonna Itävalta menestyi hyvin gospelillaan, eikä Ruotsilla ole tapana lähettää vanhanaikaisia kappaleita viisuihin. Viisujen ainoa kappale, joka saa aikaan kylmät väreet. Fantastiset taustalaulajat! Venäjä — Scream on mahtipontinen, vaikuttava, ja vaikea kappale, ilman kunnon kertosäettä. Sanoituskin on vaikeasti avautuva. Venäjänkielisen maailman supertähti ja viisujen ennakkosuosikki Sergei Lazarev https://www.is.fi/haku/?query=sergei+lazarev haluaa voittaa, eikä tee sitä helpoimman kautta. Ei voi muuta kuin ihailla. Lavashow on mahtaileva, on vesisadetta, peilikuvia ja optisia harhoja, ja Lazarev laulaa puhtaasti ja varmasti jokaisen säkeen. Italia — Kansallisia erityispiirteitä! Soldi on moderni ja samaan aikaan erittäin italialainen viisukappale, ja siinä kuuluu vuosikymmenten San Remon laulukilpailuperinne. Se kertoo surullisen tositarinan laulajan lapsuudesta, isän poissaolosta, siinä on hivenen Lähi-idän vaikutteita ja live-esityksessä on enemmän keikkatunnelmaa kuin show’ta. Olisi todella mahtavaa jos tämä kappale voittaisi.

Tatun top 3:

Venäjä — Esitys mene hiukan metsään ihmeellisten suihkukaappien ja muun ylenpalttisen lavastuksen takia, mutta ehkäpä Venäjä ei olisi Venäjä ilman pientä överiyttä. Kappale on kuitenkin edelleen vuoden paras. Siinä on tyylikkäät ja dramaattiset sanat, viisuissa freesin kuuloinen sävellys ja taitava esittäjä. Italia — Jännittävää nähdä, miltä tämän esitys näyttää ja tuntuu finaalissa muiden biisien keskellä. Tänä vuonna itselleni erottuvat edukseen kappaleet, joilla on jotakin sanottavaa. Soldi on kappale jota kelpaa kuunnella euroviisujen jälkeenkin, muuallakin kuin viisudiskossa. Alankomaat — Duncan Laurence https://www.is.fi/haku/?query=duncan+laurence lunasti torstaina ennakkosuosikin asemansa, vaikka ei peli minusta ole mitenkään selvä. Tämän olen kuullut aikaisemmin livenä, joka teki kyllä vaikutuksen. Kappaleessa on enemmän sisältöä kuin pahimmassa kilpailijassa Ruotsissa. Miehelle voisi kyllä tuoda finaaliin pianon joka on aikuisten kokoa!

Tässä kaikki finaaliesitykset esiintymisjärjestyksessä: