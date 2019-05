Ismo Alanko on ollut julkisuudessa 40 vuotta ja nyt hänet nimitetään kunniatohtoriksi – muusikko julkaisi levyn, jossa vihaa Kalevalaa

Musiikki

Ismo Alanko on ollut julkisuudessa 40 vuotta ja nyt hänet nimitetään kunniatohtoriksi – muusikko julkaisi levy

Ismo Alanko

on taas esillä monin tavoin. Liki 40 vuotta Suomen arvostetuimpia rocklauluja kirjoittanut ja esittänyt Alanko vihitään kesäkuussa Itä-Suomen yliopiston kunniatohtoriksi. Edessä on vilkas, esiintymisten täyttämä kesä festareilla ja omilla keikoilla.Ja uudella, tänään julkaistavalla albumillaan Minä halusin olla niin kuin Beethoven Alanko, 58, palaa rajun rokki-ilmaisun pariin.– Olen aina tehnyt sellaista musiikkia kuin olen itse halunnut. Nyt tahdoin tehdä pöhköä rokkia, hän sanoo – ja nauraa voimakkaasti.”Pöhkö” ei tarkoita tyhmää, vaan enemmän alitajunnasta kumpuavaa kuin viimeisen päälle harkittua musiikkia.Sanoitusten osalta arvelee tehneensä musiikkia ennen kaikkea ristiriitaisesta nykymaailmasta, mutta kertooko Alanko sittenkin lapsuudestaan, nuoruudestaan ja äitinsä menettämisestä?testi on yksi hauskimmista levyn kielikuvista, lisäksi sanoituksissa vilahtaa muun muassa Kekkonen https://www.is.fi/haku/?query=kekkonen . Ollaan siis tukevasti 1970-luvulla.Yksi biisi on erityisen vimmainen. Vihaan Kalevalaa syntyi Alangon mukaan yhdeltä istumalta – ja saman tien kirjoitusprosessin jatkoksi hän myös taltioi levyllä kuuluvan, huudoksi yltyvän laulusuorituksen työhuoneellaan Helsingin Kruununhaassa.– Kalevala kuului lapsuuteeni hirveän voimakkaasti. Isä ja äiti kuuluivat Tyyne Niikon https://www.is.fi/haku/?query=tyyne+niikon karjalaiseen kanteleyhtyeeseen, joka esitti kalevalaista materiaalia. Faija lauloi ja mutsi lausui runoja. Mutsi piti lausuntailtoja, hänhän oli lausuntataiteilija. Harjoittelua kuunneltiin kotona koko ajan. Lausuntailloissa käytiin. Kalevala oli keskeistä materiaalia eri muodoissaan, oli Paavo Haavikon https://www.is.fi/haku/?query=paavo+haavikon Kullervoa ja kaikenlaista kalevalaista matskua, Alanko kertoo.– Kalevalan maailmahan on äärimmäisen kiehtova: se kieli ja mytologia ja kaikki… mutta toisaalta olen saanut sitä jossain vaiheessa kurkkuani myöten täyteen. Tämä biisi on tällainen purkaus aiheesta.Lausuntataiteilija, opetusneuvos Anna-Liisa Alanko https://www.is.fi/haku/?query=anna-liisa+alanko kuoli viime vuoden tammikuussa 83-vuotiaana.

Johtiko äidin menetys pohtimaan omaa suhdetta Kalevalaan?





Ismo Alangon albumi Minä halusin olla niin kuin Beethoven julkaistaan tänään.