Euroviisut kuumensivat suomalaisten tunteet – näin Yle vastaa murskakritiikkiin: jatkosta käynnissä kiivas pohdinta

vSuomea euroviisuissa edustaneiden Daruden https://www.is.fi/haku/?query=daruden ja Sebastian Rejmanin https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+rejmanin tie katkesi tiistaina kilpailun semifinaalivaiheessa. Look Away -kappaleen esittänyttä kaksikkoa ei täten nähdä lauantain viisufinaalissa.Suomen putoaminen finaalista sai heti kiivasta keskustelua somessa. Keskustelua voisi kutsua jopa viisuraivoksi.Somealustoilla ruodittiin niin Daruden esitystä, Uuden Musiikin Kilpailua kuin koko semifinaalia. Osa kommentoijista koki vahvasti, ettei euroviisuissa ole enää kyse musiikista ja parhaasta kappaleesta, vaan pääosaan ovat nousseet aivan muut asiat: hulppeat valoshow’t, tanssijat ja erikoiset esitykset.Monet vaativat UMK:hon uudistuksia. Tai jotain, jolla Suomi kammettaisiin jälleen kärkikahinoihin, tai edes sinne finaaliin.Mitä sitten tulisi muuttaa ja mitä Ylellä on suunnitelmissa ensi vuoden viisuja varten? Ilta-Sanomat tavoitti puhelimitse keskiviikkona euroviisujen tuottaja Anssi Aution https://www.is.fi/haku/?query=anssi+aution , joka vastasi kuumimpiin viisukysymyksiin.

Suomen viisutaival tyssäsi jälleen semifinaaliin. Missä tänä vuonna mentiin pieleen, viisutuottaja Anssi Autio?

– Euroviisut on arvaamaton kisa. Meidän artistit hoitivat ihan loistavasti oman osuutensa ja esitys oli loppuun asti viimeistelty ja hieno.

Selvä. Miten UMK järjestetään ensi vuonna? Uudistuuko se?





– Monenlaisia vaihtoehtoja ja ajatuksia on ilmassa. Esimerkiksi yksi niistä on tämä kutsuvierasartistikilpailu ja toinen paluu siihen vanhaan malliin. Mutta on olemassa myös monia muita vaihtoehtoja. Tulemme toukokuun aikana ilmoittamaan, millaisena UMK tulee jatkumaan.– Katsomme rauhassa ja suunnittelemme, mitä tässä nyt tehdään.

Ovatko euroviisut Suomelle aivan ajanhukkaa?

– Euroviisut ovat kilpailu, jossa monelle maalle se kilpailu ei ole pääasia, vaan mukanaolo ja hieno esitys. Toivoisin, että se olisi Suomessakin niin. Euroviisuissa voi voittaa niin monella tavalla.

Miksi jotkut maat sitten menestyvät vuodesta toiseen?





– Puolet äänistä tulevat euroviisuissa yleisöltä ja puolet juryltä. Eikö se ole perinteisesti vähän niin, että tietyt maat äänestävät toisiaan? Tietenkin on sattumaa, kuinka paljon naapureita sattuu samaan semifinaaliin meidän kanssamme. Jos samassa semifinaalissa on paljon naapurimaita, heidän äänensä jäävät saamatta.

Euroviisut ovat Ylelle myös suuri kuluerä. Miten rahapolitiikkaan vaikuttaa, ettei tulosta tule?





– Meillä on ollut rahallisesti samanlainen panostus viisuhin jo vuosikausia, eli UMK ja euroviisut on tehty jo monta vuotta samalla budjetilla. Se, miten nämä rahat jakautuvat, on eri asia.– Jokainen varmasti tajuaa, miten se vaikuttaa euroviisujen budjettiin, jos pitää ensin tehdä 18 kilpailijalle esitykset UMK:hon versus se, että tehdään yhdelle artistille esitykset. Mutta samalla budjetilla tätä on hoidettu.

Vaikuttaako negatiivinen euroviisukeskustelu suomalaisartistien halukkuuteen lähteä euroviisuihin?





– Julkinen paine vaikuttaa ihan varmasti. Lynkkausmeininki varmasti vaikuttaa siihen, että jotkut artistit eivät lähde mukaan. Julkinen paine on suuri. Toinen syy on, että monet artistit ovat suuntautuneet kotimaan markkinoille.