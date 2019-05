The Voice of Finland -voittaja Markus Salon puhelimen näytölle piirtyi sanat, jotka mursivat hänet täysin – luuli ensin karmeaksi virheeksi

Musiikki

The Voice of Finland -voittaja Markus Salon puhelimen näytölle piirtyi sanat, jotka mursivat hänet täysin – lu

H-hetki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Keskustelussa









Riisutulla

Konsertissa mukana tunnettuja kasvoja

https://www.is.fi/haku/?query=pate+mustajarvi

https://www.is.fi/haku/?query=mia+suszko

https://www.is.fi/haku/?query=mitra+matouf

https://www.is.fi/haku/?query=elna+romberg