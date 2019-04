Legendaarisen Woodstock-festivaalin piti tehdä paluu tänä kesänä, mutta kaikki menikin pieleen: järjestäjä ihmettelee ymmyrkäisenä

Musiikki

Legendaarisen Woodstock-festivaalin piti tehdä paluu tänä kesänä, mutta kaikki menikin pieleen: järjestäjä ihm

https://www.is.fi/haku/?query=joe+cocker

https://www.is.fi/haku/?query=santana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Festivaalikatastrofi nousi otsikoihin