Hääkuva, nimikirjoituksia ja ystäviä – sydäntä lämmittävät kuvat Reijo Taipaleen rakkaudentäyteisen elämän varrelta

Hääkuva, nimikirjoituksia ja ystäviä – sydäntä lämmittävät kuvat Reijo Taipaleen rakkaudentäyteisen elämän var

























































Lauantaiaamuna selvisi suru-uutinen: rakastettu iskelmälaulaja Reijo Taipale https://www.is.fi/haku/?query=reijo+taipale on kuollut 79 vuoden iässä.Omaiset kertoivat, että Taipale menehtyi pitkäaikaiseen muistisairauteen perjantaina.Taipale on Suomen kaikkien aikojen tunnetuimpia ja menestyneimpiä iskelmälaulajia. Hän syntyi 9. maaliskuuta 1940 Miehikkälässä.Laulajan elämä oli musiikin, rakkauden ja ystävien täyteinen. Hänen laulumenestyksensä alkoi jo 50-luvulla, kun nuori poika voitti kaikki iskelmäkilpailut joihin osallistui.60-luvun alussa ”Reiska” muutti Helsinkiin uransa perässä. Musiikillisena esikuvanaan hän piti Olavi Virtaa https://www.is.fi/haku/?query=olavi+virtaa Menestystä alkoi tulla vuoden 1963 jälkeen. Silloin Reijo levytti Unto Monosen https://www.is.fi/haku/?query=unto+monosen Satumaa-kappaleen.Reijo ja tämän vaimo Anita Taipale https://www.is.fi/haku/?query=anita+taipale ehtivät olla yhdessä 57 vuotta. Naimisiin pariskunta meni vuonna 1964.Liitto täydentyi kolmella lapsella. Satu https://www.is.fi/haku/?query=satu Krista https://www.is.fi/haku/?query=krista ja Roni https://www.is.fi/haku/?query=roni ovat syntyneet vuosina 1966, 1970 ja 1981. Vuosien mittaan Taipaleet ovat saaneet neljä lapsenlastakin.Pariskunnan työnjako oli selvä: Anita hoiti lapset, kun Reijo teki töitä keikkailevana artistina.He edustivat yhteisten vuosikymmenien aikana usein yhdessä musiikkialan merkkitilaisuuksissa ja tapahtumissa.