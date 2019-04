Terveyshuolet veivät voimat: Ozzy Osbourne joutuu perumaan kaikki keikkansa tältä vuodelta – myös Suomen konsertti siirtyy jälleen

Musiikki

Terveyshuolet veivät voimat: Ozzy Osbourne joutuu perumaan kaikki keikkansa tältä vuodelta – myös Suomen konse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/ozzyosbourne/photos/a.10151752678727318/10157253372647318/?type=3&theater