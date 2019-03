Anneli Sari ei koskaan tuntenut vanhempiaan – lähti kotoa 13-vuotiaana: ”Olen onnellinen etten ole kenenkään lapsi”

Musiikki

Anneli Sari ei koskaan tuntenut vanhempiaan – lähti kotoa 13-vuotiaana: ”Olen onnellinen etten ole kenenkään l

Anneli Sarin





Anneli Sari

Ihmettelen, miten sainkin niin paljon rakkautta opettajilta ja koulutovereilta. He suorastaan hemmottelivat minua, koko ajan vain hilattiin ylöspäin.





Anneli lähti

19-vuotiaana

Ura Pariisissa

Vapaapäiviä ei suvaittu, mutta välillä sain lähteä Suomeen.









Valtion taiteilijaeläke