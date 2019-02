Musiikki

Sari Leskinen paljastaa, millainen puoliso Juice Leskinen oli: ”Kotiminä oli toisenlainen mies”

Voit katsoa esityksen yllä olevalta videolta kuinka Viola-kodin asukkaat lauloivat Juicen hitin.

Leskinen https://www.is.fi/haku/?query=leskinen (1950–2006) olisi tällä viikolla täyttänyt 69 vuotta, jos olisi saanut elää. Synttäreitä juhlittiin ilman päähenkilöä, ja ikäihmisten kuoro kajautti komeasti Ei elämästä selviä hengissä, mikä seikka on viime aikoina osoittautunut liiankin todeksi.Synttäreitä juhlittiin Juicen kirjastossa, joka löytyy Tampereen Viola-kodista.– Meillä on Juicen syntymäpäivät niin kauan kuin jotenkin jaloillamme pysytään. Varmaan tänne tullaan vielä rollaattorillakin, Juicen leski Sari Leskinen https://www.is.fi/haku/?query=sari+leskinen sanoo.– Jussi varmaan taputtaa käsiään, että hei, vieläkö te jaksatte. Ja minä vastaan, että vielä me jaksetaan ja monta vuotta.– Ensi vuonna meillä on megabileet. Silloin Jussi olisi täyttänyt 70 vuotta.

Millaisena persoonana Juice on piirtynyt mieleesi?

– Voisin puhua siitä huomiseen asti. Mistä alkaisin? Tietysti hän oli haastava puoliso. Käytiin välillä tiukkoja keskusteluja. Edelleen kaipaan pitkiä, tuntikausien keskusteluja aiheesta kuin aiheesta.

Millä tavalla hän oli haastava?





– Sitten kun tuli erimielisyyttä, hän oli haastava kaveri, mutta muuten hän oli äärettömän hyvä keskustelija. Mikko Alatalo https://www.is.fi/haku/?query=mikko+alatalo kertoi taannoin Ilta-Sanomille, että Juice suututti lopulta kaikki lähipiirissä olleet. Juice-elokuva antaa ymmärtää, että kyseessä oli melko särmikäs kaveri.

Oliko Juice särmikäs?

– En tiedä, käyttäisinkö sitä sanaa. Hän oli kuitenkin huolehtivainen. Aamulla hän teki minulle eväät töihin. Kun tulin töistä, hän kysyi, että maistuiko eväät. Mua kohtaan hän oli huolehtivainen.Toimittajalla on kokemusta, että Juice saattoi raivostua helposti. Hetken päästä kaikki oli kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Muuttuiko Juice vanhemmiten leppoisammaksi?

– Kun puhutaan savolaismiehestä, muuttuuko ne ikinä miksikään. Kyllä hänellä tietysti kotiminä on, se oli toisenlainen kuin se mies, joka oli lavalla esiintymässä. Kyllä siinä iso ero oli.Sari ei halua kuulla puhuttavankaan. Leffaa hän ei kommentoi, koska ei ole sitä nähnyt.– Ei ole tullut mentyä katsomaan, eikä ole suurta kiinnostustakaan, Sari Leskinen sanoo.Joku vuosi sitten Juicesta oli suunnitteilla kaksi elokuvaa. Sari Leskinen liputti Solar Filmsin hankkeen puolesta. Se meni kiville, mutta Yellow Filmsin hanke toteutui.

Miksi kannatit Solarin elokuvahanketta?

