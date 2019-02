Porilainen Jari päätyi samalle luokalle Olli Lindholmin kanssa ja heistä tuli heti ”kauhukaksikko” – tällainen oli poikien luokkakuva

Musiikki

koulunkäynnin Kartanonmäen koulussa 1970. Olli asui Vanhallakoivistolla. Sieltä porukat kuljetettiin Kartanonmäkeen, jossa itse siihen aikaan asuin, Jari muistelee.– Kaksi vuotta painelimme kuin paita ja perse. Sen muistaa kuin eilisen päivän. Koulu oli metsäisellä alueella, siellä juoksimme joka välitunti. Kivenvalloitusta leikittiin ja me olimme voittamaton kaksikko.Kaverukset eivät olleet koulun mallioppilaita.– Villejä olimme molemmat. Nätisti sanottuna olimme ihan kauhukaksikko, mutta pahaa emme kenellekään tehneet. Se oli enemmän huumorilla höystettyä toimintaa. Opiskelu jäi vähemmälle.Koulun ulkopuolella kaksikko ei tavannut. He asuivat sen verran kaukana toisistaan ja olivat niin nuoria, etteivät yksin päässeet kulkemaan kaupungilla.vuoden jälkeen kaverukset joutuivat eri kouluihin. Myös yläasteen kumpikin kävi tahoillaan. Ammattikoulussa he olivat taas samaan aikaan ja samalla levyseppä-hitsaajalinjalla.– Olimme kuitenkin eri luokilla. Kaikkiaan meitä oli viitisenkymmentä opiskelijaa.Kun Lindholm ryhtyi soittohommiin, Jari kävi kavereineen katsomassa keikkoja.– Tapaamiset Ollin kanssa muuttuivat satunnaisiksi. Esimerkiksi jääkiekkopeleissä tapasimme. Olli alkoi silloin katukuvasta erottumaan punkkarina, oli pitkiä ketjuja ja hakaneuloja nahkatakissa.tapaamisesta on yli parikymmentä vuotta. Radio SuomiPopin risteilyllä Jari oli viime vuonna katsomassa Yön keikkaa, mutta Ollia hän ei tavannut.– Siellä hänet viimeksi näin. Katsekontakti oli, mutta hänellä oli omat menonsa siellä emmekä ikävä kyllä jutelleet. Se jäi suunnattomasti harmittamaan. Kun siirtää tapaamista, yhtäkkiä huomaa, että se on myöhäistä.– Kun kuulin Ollin kuolemasta, oli se järkytys. Ei sitä meinannut uskoa, mutta ei niille asioille mitään voi.