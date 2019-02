Musiikki

Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin ystävyys on kestänyt kaiken 30 vuoden ajan – ”Roolijako on aina ollut selkeä”

– Ystävä

on sellainen, joka tietää toisesta kaiken, mutta silti rakastaa.Nyt on kovaa tekstiä!Mietelmän lausuu ääneen Apulanta -yhtyeen rumpali Simo ”Sipe” Santapukki https://www.is.fi/haku/?query=simo+%E2%80%9Dsipe%E2%80%9D+santapukki Kyse on hänen omasta ajatuksestaan, sillä Sipe on paljon muutakin kuin lyömäsoittaja, kuten kaikki Apulantaan perehtyneet tietävät. Ja tietääpä hän sen itsekin:– Olen Päijät-Hämeen johtava aforistikko, hän ilmoittaa – kasvot ilmeettöminä.Hänen kanssaan tittelistä kelpaa kilvoittelemaan korkeintaan Apulannan solisti-kitaristi Toni Wirtanen https://www.is.fi/haku/?query=toni+wirtanen . Mutta ei kaksikko kilpaile. He ovat bändikavereita, yrittäjätovereita – ja ystäviä.Eivätkä he myöskään riitele.– Eihän Simon kanssa voi riidellä, kun hän ei suutu mistään, Toni sanoo, katsoo Sipeä – ja tämä virnistää katsomatta takaisin. John Lennon https://www.is.fi/haku/?query=john+lennon sanoi, että rakastavaiset eivät katso toisiaan silmiin, he katsovat samaan suuntaan.Sipe ja Toni ovat katsoneet samaan suuntaan nuorukaisista keski-ikäisiksi miehiksi, punkkareista areenarokkareiksi ja pojista isiksi.Kaikki alkoi death-metalista.sitä Toni ja Apulannan alkuperäinen basisti Antti Lautala https://www.is.fi/haku/?query=antti+lautala soittivat varhaisteineinä Lautalan kotitalon olohuoneessa. Meininki oli armoton, varsinkin paikalle tulleen Sipen mielestä.Sipen moshaaminen ei tosin tehnyt heti Toniin vaikutusta.– Ajattelin, miksi tuon skidin piti tulla tänne pyörimään, Toni muistelee.Elettiin alkuvuotta 1991. Toni täyttäisi muutaman kuukauden kuluttua 16 vuotta, Sipe saman vuoden lopulla vasta 14.– Tuossa vaiheessa ikäero on merkittävä, kaksikko toteaa kuin yhdestä suusta.Teinin maailma on mustavalkoinen. Tuolloin oltiin Obituaryn ja vaikkapa Misfitsin lumoissa. Jos joku olisi kiikuttanut etuajassa kuultavaksi myöhemmin tajunnan räjäyttäneen Nirvanan Nevermindin, se olisi ollut heinolalaispojista ”paskaa”.maailmassa myös äkkikäännökset olivat sallittuja. Tonin mielestä Sipe olikin oikein hyvä tyyppi eli ”häiriintynyt” eikä ”maito” eli huono, kun häneen paremmin tutustui – ja Nirvanakin kuulosti vähän ajan päästä oikein esikuvalliselta.Kun Toni ja Antti Lautala perustivat muutama kuukausi myöhemmin bändiä, rumpaliksi kysyttiin Sipeä.– Ei siinä oikein muitakaan ollut. Heinolassa ei bändihomma ollut mitenkään isollaan, Toni perustelee.– Ei haitannut, että en ollut koskaan soittanut. Minäkin yritin miettiä jätkille sopivaa rumpalia, Sipe naurahtaa.Yy-kaa-koo-nee – ja niin oli Apulanta huudettu käyntiin.Ja Tonin ja Sipen ystävyys.mielestä isoin yhdistävä asia kaksikon välillä on ollut se, että heillä on yhteinen päämäärä. Kumpikin ajattelee Apulannan parasta.– Mitäs sitä siinä sitten riitelemään, Toni toteaa.– Kääntäisin tämän myös niin, että sillä on ollut väliä meille itsellemme, miltä touhu on tuntunut bändin sisällä. On silläkin väliä, miltä tämä on näyttänyt ulospäin, mutta itselle on aina ollut huomattavasti tärkeämpää, mikä fiilis meillä on ollut, Sipe sanoo.Hän sanoo, että yleensä bändeissä riidellään, kun artistien egot törmäävät toisiinsa. Apulannassa ei ole ollut sitä ongelmaa – ainakaan Tonin ja Sipen kesken.– Roolijako on aina ollut aika selkeä, Toni sanoo.Basistien kanssa Toni myöntää joutuneensa joskus ammoin kiistoihin, mutta nykyisen basistin Ville Mäkisen https://www.is.fi/haku/?query=ville+makisen kanssa ei ollut sitä ongelmaa.– Eikä sitä enää tässä iässä jaksa riidellä, 43-vuotias Toni sanoo.ei ole Tonin ja Sipen kesken erimielisyyksiä myöskään rahasta tai siitä, että huomio jakautuu heidän välillään jotenkin väärin.– Noita molempia on aina riittänyt kummallekin, he naurahtavat, ja Toni jatkaa vähän vakavammin:– Vaikkei olisikaan riittänyt, niin niistäkin on turha riidellä. Vaikka juuri noista kai ne riidat tuppaavat usein syntymään. Usein puhutaan myös musiikillisista erimielisyyksistä, mutta väitän, että aika usein noissakin riidoissa on kyse dollareista.Entä onko koskaan käynyt niin, että olisitte olleet samaan naiseen ihastuneita?– Ei ainakaan samaan aikaan. Tai niin, että se olisi mikään ongelma, Toni vastaa – ja Sipe vahvistaa tämän nyökkäyksellä.Tonin vaimo, laulaja Jannika B. eli Jannika Wirtanen https://www.is.fi/haku/?query=jannika+wirtanen ja Sipen puoliso, huippusuunnistajana tunnetuksi tullut Minna Kauppi https://www.is.fi/haku/?query=minna+kauppi tiesivät kumpikin, että heidän miehensä ovat olleet Apulannassa koko aikuisikänsä. Yhtyetoiminnan vaativuus – ja Tonin ja Sipen ystävyys – eivät tulleet kummallekaan yllätyksenä.Sekä Sipe että Toni kehuvat vaimojaan. Luotuaan itse vaativaa omaa uraa puolisot ymmärtävät bänditoiminnan vievän miesten elämästä joskus paljonkin.– Tämä on huipputilanne. Kun rouvallakin on ollut kutsumusammatti, niin ei tarvitse selitellä. Sielun palo on sielun paloa, Sipe kuvailee.tukevat toisiaan niin ilon kuin surunkin päivinä, niin niin myötä- kuin vastatuulessakin.Tämä ystävyyden perusperiaate on toteutunut Tonin ja Sipen suhteessa vuosikymmenten kuluessa kaikin tavoin.Lohduttaminen ja vertaistuki toteutuvat pitkään toistensa tunteneiden ja yhdessä tiiviisti taiteellista työtä tekevien ystävysten kesken joskus karullakin tavalla. Sipe sanoo, että terapeuttinen huumori Apulannan sisällä on usein ”sysimustaa”.– Ja se on hyvä juttu. Kun on itsellä joku ahdinko päällä, ja kaveri vinoilee siitä, kahleet murtuvat. Pääsee asiassa sitten jollain tavalla eteenpäin. Perustason ymmärtäminen ei aina ole ollenkaan se paras juttu…, rumpali selittää.– Ei missään tapauksessa, Toni vakuuttaa väliin.– …vittuilun kautta pääsee usein parempiin tuloksiin, Sipe sanoo.

Avaudutteko usein toisillenne murheistanne?