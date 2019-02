Robin Packalen salasi suunnitelmansa ja loi taukonsa sijaan uuden uran – ratkaiseva päätös syntyi 2013, jolloin julkisuudesta tuli ensi kertaa ongelma

Musiikki

Robin Packalen salasi suunnitelmansa ja loi taukonsa sijaan uuden uran – ratkaiseva päätös syntyi 2013, jolloi

Entisen Helsingin Amarillon tiloihin rakennetussa monikerroksisessa toimistorakennuksessa tuoksuu edelleen uudelta. Robin Packalen https://www.is.fi/haku/?query=robin+packalen odottaa aulassa tuttu virne kasvoillaan, mutta olemus on aikuismaisempi. Kasvoja peittää lyhyt sänki ja hartialinja on leveämpi.Puolentoista vuoden tauko on karistellut tehokkaasti artistista viimeisetkin teinipopparin jäänteet. Mutta oikeasti Robin piti taukoa ainoastaan julkisuudesta.– Ei ole ollut lomaa. Ei ollenkaan, Robin nauraa.– Okei, intti oli aikamoinen loma, hän kuiskaa perään.Robin esiintyi viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa sitten Ruisrockin 2018, kun hän yllättäen hyppäsi Sunrise Avenuen kanssa esittämään Vain elämää -kaudella kuullun armeijateemaisen kappaleen Perjantai 13.sattumalta Samu Haberiin https://www.is.fi/haku/?query=samu+haberiin , joka tulee vastaan toimistohuoneiden täyttämällä käytävällä. Miehet halaavat. Robinia alkaa naurattaa, kun hän saa tietää Sunrise Avenuen nokkamiehen ylistäneen häntä pari päivää sitten tv:ssä.Robin puhuu paljon ja eläytyen. Sanottavaa tuntuu olevan koko puolentoista vuoden ajalta, mutta aloitamme Emma-gaalasta. Siellä Robin Packalen hyppäsi lavalle illan yllätysesiintyjänä.– Se oli täydellinen paikka tuoda tämä homma esiin, hän pohtii.Robinin esittämä I’ll Be With You on kahden nimekkään saksalaistuottajan kanssa yhteistyössä tehty kappale, joka kipusi heti Spotifyn kuunnelluimpien suomalaisten kappaleiden kärkeen. Kansainvälisille musiikkimarkkinoille Robinin englanninkielinen esikoinen pärähti musiikkivideon kera 8. helmikuuta.Kappale on tarttuvaa, lähes varmaa poppia. Mutta miksi juuri tämä kappale oli se, jolla Robin aloittaa kansainvälisen uransa?– Koska tämä ei ollut vielä edes hyvä biisi, Robin sanoo ja katsoo silmiin.– Tai siis, on tämä ihan hyvä, mutta ei mikään paras. Ei lähellekään.Robin saavutti suomenkielisellä urallaan paikan kirkkaimpien tähtien joukossa. Nyt hän on hylkäämässä koko aikaisemman tuotantonsa aloittaakseen alusta, koska vanhaan palaaminen olisi ollut liian helppoa.– En ole tekemässä suomenkielistä musiikkia enää koskaan. Tämä on se asia, mitä mä tulen tekemään. Meni siihen sitten 10 tai 20 vuotta. Ja vaikka edistyisin ihan saamarin hitaasti, niin silti.– Olen antanut ihan kaikkeni. Kaikilla, jotka ovat joskus halunneet käydä mun keikoilla, on ollut siihen mahdollisuus. Mitä jos mä olisin tullut takaisin suomenkielisen musan kanssa? Se olisi ollut turvallinen ja helppo ratkaisu. En ole ikinä tykännyt rutiineista tai mistään vakituisesta. Tämä on just sopivan vaarallista.Päätös kansainvälisen uran tavoittelusta tehtiin jo vuonna 2013.Tuolloin Justin Bieberin https://www.is.fi/haku/?query=justin+bieberin lämppärinä Oslossa esiintynyt Robin vasta haaveili omista areenakeikoistaan. 2019 oli kaukana tulevaisuudessa, vaikka samana vuonna hän joutui ensimmäistä kertaa ongelmiin julkisuutensa kanssa.– Meillä oli kolme keikkaa. Kolmantena päivänä menimme Oslon keskustaan katselemaan jotain kledjuja ja yhtäkkiä olimme fanien ympäröimiä, hän muistelee.– Se lähti ihan lapasesta. Ajattelin, että miten täältä pääsee pois. Siinä olisi tarvinnut jo jotain turvamiehiä.Robin nauraa ja selittää. Kädet heiluvat kuin liikennepoliisilla.Mutta palataan takaisin tavoitteeseen. Noin kolme–neljä vuotta sitten Robin solmi Saksan Universalin kanssa sopimuksen, jonka jälkeen kansainvälisen ura oli jo käsinkosketeltavissa.– Homma alkoi olla vaikeaa pitää salassa, kun kirjoitusprojektit ympäri maailman lisääntyivät. Jos Suomen-kiertueen keikkapäivät olivat viikonloppuna, niin välipäiviksi lähdettiin maailmalle, Robin sanoo ja viheltää tehosteeksi.

– Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Jenkkeihin, Britteihin… Robin luettelee maita kuin levyjä hyllyssä.Kun yhtälöön lisää vielä opiskelun ja jatkuvasti edenneen suomenkielisen uran, mies ei ole kärsinyt ainakaan tekemisen puutteesta.– Vuodesta 2013 olen mennyt kunnianhimoisesti tavoitteitani kohti. Olen tehnyt näiden vuosien aikana lähemmäs 200 valmista englanninkielistä biisiä, hän toteaa.Kaiken keskellä Robin on myös aikuistunut. Uransa vain 13-vuotiaana aloittanut tähti on ottanut yhä enemmän vastuuta muun muassa siitä, millaisissa projekteissa ja millaisten ihmisten kanssa hän haluaa olla tekemisissä musiikin ulkopuolella.– Esimerkiksi intissä oli paljon tyyppejä, jotka lähestyivät silleen, että hei, mulla on tällainen firma, kiinnostaisko sua... Ja oli vain pakko sanoa, että ei.Aiheesta puhuminen saa Robinin hieman vaivaantumaan. Hän ei halua antaa itsestään väärää kuvaa.– Mä en halua olla ilkeä, joten mä jotenkin viestin heille sitä, että tällä kulmalla ei ehkä kannata lähestyä, hän selvittää.Nuorempana Robinilta kysyttiin, kehen ottaa yhteyttä esimerkiksi yhteistyöasioihin liittyen. Nykyään pyynnöt tulevat suoraan poptähdelle, joka myöntää innostuvansa asioista omien sanojensa mukaan ehkä vähän liiankin helposti.– Joudun entistä useammin sanomaan, että hei, tässä on mun managerin numero, Robin heittää.Puolentoista vuoden tauolla ainoastaan armeijassa Robin ei tehnyt uutta musiikkia tai suunnitellut paluutaan. Urheilijat voivat saada puolustusvoimissa erityiskohtelua, mutta poptähdille sellaisia etuja ei ole tarjolla. Ei, vaikka suunnittelisi laulavansa Suomen maailmankartalle.Muuten armeija oli Robin Packalenille odotettua positiivisempi kokemus.– Siellä ei tullut ajatelleeksi niitä asioita, joita nykyään ajattelee joka päivä. En ole varmaan ikinä elämässäni nauranut niin paljon kuin intissä. Tämän ikäisenä ihminen ei löydä enää sellaisia tosiystäviä, mutta tuolla oli siihen mahdollisuus.Poptähden puhe on elerikasta ja polveilevaa, mutta sanoista kuuluu läpi suunnitelmallisuus. On luotu suhteita ja istuttu dinnereillä ympäri maailman. Robin tuntuu jo nyt tietävän, mitä suomalaisen miespopparin kannattaa tavoitella.Fanit ovat olleet pääosin kannustavia, mutta soraäänetkin ovat löytäneet paikkansa. Robin kehuu Suomea ja suomalaisia, mutta ottaa samalla kantaa myös vallitseviin asenteisiin.– Suomessa ajellaan jotenkin niin, että sä et oo mitään, jos sä et ole Spotifyn top kolmosessa. Onko suosion mittari jotkut areenakiertueet? Olen varma, että jotkut myös odottavat mun epäonnistuvan, hän pohtii.– Mutta tämä on mun koko loppuelämäni kestävä projekti. Miksi en tekisi sitä niin, että on varaa myös kasvulle. Mulla on koko elämä aikaa.Puoleentoista vuoteen on siis mahtunut paljon. Jäljelle jää enää yksi kysymys.

Miksi Robin on nykyään artistinakin Robin Packalen?

– Robin-nimisiä artisteja on jo olemassa, hän sanoo ja purskahtaa nauruun niin, että valokuvaaja joutuu pitämään tauon.Jutun otsikkoa muutettu 12.2. klo 9.13.