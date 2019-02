Tältä näytti Matti Nykäsen viimeinen musiikkivideo – joulukuussa julkaistussa Suomi-biisissä hehkutettiin isänmaata: ”Siinä saa vetää tunteella”

Musiikki

Tältä näytti Matti Nykäsen viimeinen musiikkivideo – joulukuussa julkaistussa Suomi-biisissä hehkutettiin isän

Katso yllä olevalta videolta, miltä Suomi-biisin musiikkivideon kuvausten kulisseissa näytti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tältä musiikkivideon kuvauksissa näytti: