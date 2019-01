Namibialaistaiteilija laittoi kaikkien aikojen korvamadon raikumaan aavikolla: Toton Africa-biisi soi ikuisesti Afrikassa

Musiikki

Namibialaistaiteilija laittoi kaikkien aikojen korvamadon raikumaan aavikolla: Toton Africa-biisi soi ikuisest

Tämähän on hauska idea: laitetaan Toton Africa soimaan Afrikassa ja annetaan sen pyöriä siellä ikuisesti.Päähänpiston takana on namibialainen taiteilija Max Siedentopf https://www.is.fi/haku/?query=max+siedentopf , 27.Hän on rakentanut teoksestaan jo prototyypin salaiseen paikkaan testatakseen ideansa toimivuutta.Installaatio koostuu kuudesta kaiuttimesta, jotka on aseteltu valkoisten pilarien päälle. Keskimmäiselle korokkeelle on kiinitetty MP3-soitin, joka toimii aurinkoenergialla.

TOTO FOREVERhttps://vimeo.com/310407253 from Max Siedentopfhttps://vimeo.com/maxsiedentopf on Vimeohttps://vimeo.com.

